Bank of America recomenda exposição de 4% em cripto

O Bank of America passou a recomendar uma exposição de até 4% em criptoativos para seus clientes de grandes fortunas. A partir de janeiro de 2026, clientes das plataformas Merill, Merill Edge e Bank of America Private Bank terão estrategistas de investimento que cobrirão quatro ETFs de bitcoin.

"Para investidores com forte interesse em inovação temática e que se sintam confortáveis com alta volatilidade, uma alocação modesta de 1% a 4% em ativos digitais pode ser apropriada", disse Chris Hyzy, diretor de investimentos do Bank of America Private Bank, em um comunicado.

"Nossa orientação enfatiza veículos regulamentados, alocação criteriosa e uma compreensão clara tanto das oportunidades quanto dos riscos”, acrescentou.

Anteriormente, os clientes de alta renda do Bank of America só poderiam ter acesso a produtos de criptoativos mediante solicitação pessoal. A rede de mais de 15 mil assessores de investimento do banco não podia recomendar exposição a criptoativos.

"Esta atualização reflete a crescente demanda dos clientes por acesso a ativos digitais", disse Nancy Fahmy, chefe do grupo de soluções de investimento do Bank of America.

Foco em ETFs

As recomendações dos assessores de investimento do Bank of America devem se concentrar em ETFs de bitcoin. Os fundos negociados em bolsa oferecem exposição regulada ao bitcoin nos Estados Unidos desde sua aprovação em janeiro de 2024 pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A partir de 5 de janeiro, os ETFs de bitcoin cobertos pelo banco incluirão o Bitwise Bitcoin ETF (BITB), o Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity, o Bitcoin Mini Trust (BTC) da Grayscale e o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock.

"A extremidade inferior dessa faixa pode ser mais adequada para aqueles com um perfil de risco conservador, enquanto a extremidade superior pode ser mais adequada para investidores com maior tolerância ao risco geral da carteira", disse Chris Hyzy, do Bank of America.

