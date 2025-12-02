Trump pretende expandir proibição de viagens para 30 países após tiroteio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja expandir a proibição de entrada no país para estrangeiros de pelo menos 30 países.

A medida faria parte de uma tentativa mais agressiva da Casa Branca de restringir a imigração para os EUA, após o ataque a tiros contra dois membros da Guarda Nacional em Washington, na semana passada, informaram fontes próximas ao governo americano à Bloomberg.

Uma lista com os países que serão adicionados à proibição deverá ser divulgada em breve, disse um funcionário do Departamento de Segurança Interna à agência de notícias. Atualmente, o governo Trump já impôs uma proibição total à entrada de viajantes de 12 países, além de restrições parciais para outros sete.

O presidente Donald Trump reagiu ao ataque, que resultou na morte de um membro da Guarda Nacional e deixou outro em estado crítico, ameaçando tomar várias medidas para restringir a imigração para os EUA.

As autoridades federais identificaram o suspeito como Rahmanullah Lakanwal, um cidadão afegão de 29 anos, que trabalhou com as forças americanas e a CIA no Afeganistão antes de chegar aos EUA em 2021.

Trump e seus aliados aproveitaram o incidente para criticar o ex-presidente Joe Biden, acusando-a de permitir a entrada de Lakanwal no país durante seu mandato, e pressionaram por mais restrições à imigração.

Nos dias seguintes ao tiroteio, Trump delineou as ações que seu governo planejava adotar, como suspender a entrada de cidadãos de países em desenvolvimento, revogar a cidadania de alguns imigrantes naturalizados e acabar com os benefícios federais para não cidadãos.

Embora os detalhes dessas medidas ainda sejam incertos, uma expansão da proibição de viagens, uma das políticas mais polêmicas de Trump desde seu primeiro mandato, seria uma das ações mais concretas para atender à sua promessa de conter a imigração legal.

Durante seu primeiro mandato, as tentativas de Trump de restringir a entrada de cidadãos de certos países passaram por diversas versões e uma longa batalha judicial, até que a Suprema Corte dos EUA finalmente as validou como parte da autoridade presidencial. Trump restabeleceu sua proibição de viagens no início deste ano.

Os planos para uma ampliação da proibição de viagens foram inicialmente noticiados pela CBS News. A Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que se reuniu com Trump para recomendar a expansão da proibição, embora não tenha fornecido detalhes sobre os países que seriam afetados. Em uma postagem no X, Noem disse: “Acabei de me encontrar com o Presidente. Estou recomendando uma proibição total de viagens para todos os países que têm inundado nossa nação com assassinos, sanguessugas e viciados em direitos adquiridos.”

Quais países sofreram restrições?

Atualmente, países como Afeganistão, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Mianmar, Somália, Sudão e Iêmen enfrentam uma proibição total, enquanto Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela têm restrições parciais, segundo o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS, na sigla em inglês).

O Departamento de Estado anunciou que, até novo aviso, todas as emissões de vistos para cidadãos afegãos com passaporte afegão estão suspensas, incluindo os Vistos Especiais de Imigrante Afegão.

Na semana passada, Trump anunciou em suas redes sociais que tomaria medidas para suspender "permanentemente" a imigração de "todos os países do Terceiro Mundo".

Entretanto, o presidente já estava implementando mudanças na política de imigração dos EUA bem antes do tiroteio, incluindo a redução do limite de refugiados, a revogação do status de proteção temporária para migrantes de vários países, a imposição de uma taxa de inscrição de US$ 100.000 para vistos H-1B (para trabalhadores altamente qualificados) e a revogação de milhares de vistos.

Além disso, o governo planeja revisar todos os casos de refugiados reassentados durante o governo Biden, segundo um memorando interno de 21 de novembro obtido pela Bloomberg. O USCIS também suspendeu alguns pedidos de green card, intensificando a análise de potenciais residentes permanentes.