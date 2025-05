Trump oferece ao Canadá proteção de 'domo de ouro' por US$ 61 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que custaria US$ 61 bilhões ao Canadá para a implementação do seu "Domo de Ouro", um projeto — ainda teórico — que lançaria armas antimísseis no espaço.

Em seu perfil na rede social Truth Social, Trump escreveu: “Eu disse ao Canadá, que quer muito fazer parte do nosso fabuloso Sistema Domo de Ouro, que isso custará 61 bilhões de dólares se eles continuarem sendo uma Nação separada, mas desigual, mas custará ZERO DÓLARES se eles se tornarem nosso querido 51º Estado”.

A publicação é apontada como uma provocação em meio às tensões entre os EUA e o Canadá, iniciadas após as tarifas de 25% impostas por cada lado. Há meses, Trump sugere que o Canadá seja incorporado pelos EUA e se torne seu 51º estado.

Resposta do Canadá e diálogo entre líderes

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou em uma conversa com Trump em 6 de maio que o país não está à venda: “tendo me encontrado com os donos do Canadá ao longo da campanha nos últimos meses, o país não está à venda e nunca estará. Mas a oportunidade está na parceria e no que podemos construir juntos”.

Durante a reunião, o presidente dos Estados Unidos concordou que alguns lugares nunca estarão à venda, mas reforçou a provocação: “nunca diga nunca”.

Detalhes do projeto Domo de Ouro

O projeto "Domo de Ouro" foi anunciado por Trump em 20 de maio. O plano consiste em colocar armas antimísseis no espaço para, teoricamente, detectar ataques aéreos antes de serem lançados, destruindo-os.

O projeto seria concluído dentro de três anos e custaria cerca de US$ 175 bilhões, conforme estimativa feita por Trump. O custo para o Canadá, segundo o presidente dos EUA, seria de US$ 61 bilhões caso o país não se junte aos Estados Unidos.