Dólar cai a R$ 5,35 com diferencial de juros entre Brasil e EUA

O dólar à vista começou o mês de novembro em queda frente ao real. A moeda norte-americana recuou 0,42%, e fechou a sessão desta segunda-feira, 3, cotada a R$ 5,357.

A valorização do real aconteceu mesmo com alguma força do dólar no exterior, onde o índice DXY, que mede o desempenho da divisa frente a uma cesta de outras seis moedas de países desenvolvidos, acumulava ganhos de 0,07%, aos 99,87 pontos.

Os operadores de mercado destacam que, com a proximidade da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, a expectativa de que a Selic seja mantida em 15% ao ano reforça a perspectiva de um diferencial de juros favorável para investimento no Brasil na comparação com os Estados Unidos.

Na prática, a taxa brasileira mais alta, de mais de 11 pontos percentuais de diferença, é um atrativo a mais para investidores estrangeiros aplicarem em títulos brasileiros e realizarem o chamado carry trade.

"O Federal Reserve cortou juros na semana passada [nos EUA], embora tenha colocado em dúvida um novo corte para o mês de dezembro, e o Copom tem sido bastante consistente na sua comunicação de que não pretende mexer na Selic em dezembro de 2025, deve manter a taxa de juros parada na decisão desta quarta e na da semana seguinte", afirma Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Por isso a perspectiva de rendimentos para os títulos brasileiros é favorecida, contribui na atração de investidores do estrangeiro e favorece o fortalecimento do real", prossegue o especialista.

"O dólar iniciou novembro em leve queda frente ao real, mesmo com o índice DXY em alta no exterior, refletindo a valorização da moeda americana ante divisas fortes após declarações mistas de dirigentes do Fed sobre o ritmo de cortes de juros. A expectativa de manutenção da Selic em 15% nesta semana segue favorecendo o diferencial de juros e o carry trade no Brasil", disse Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Com o fechamento de hoje, o dólar no ano também acumula queda de 13,31%.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.