Dólar fecha em queda, a R$ 5,33, com aposta em corte de juros nos EUA

O dólar à vista caiu 0,52% nas negociações desta terça-feira, 2, e encerrou o dia cotado a R$ 5,330, próximo da mínima intradiária, de R$ 5,329, e distante do ponto mais alto do dia, quando a moeda americana alcançou os R$ 5,363.

O valor mais alto foi atingido durante a manhã, com a divisa oscilando próximo à estabilidade até confirmar o viés de queda por volta das 11h.

Em dia de agenda esvaziada no exterior, operadores afirmam que o movimento de desvalorização do dólar frente ao real foi influenciado pela perspectiva de mais um corte de juros nos Estados Unidos de 0,25 ponto percentual na reunião do próximo dia 10.

O recuo do dólar também pode ter sido um ajuste frente à queda na sessão passada, após a moeda brasileira cair com a possibibilidade de alta de juros pelo Banco do Japão, que fortaleceu iene e desmontou as operações de "carry-trade". Na sessão desta terça, porém, o corte de juros nos EUA volta a tornar o Brasil atrativo.

"As expectativas de um novo corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana reduzem a atratividade do dólar e reforçam o diferencial de juros a favor do Brasil, especialmente diante da provável manutenção da Selic em 15% ao ano, que mantém o carry trade favorável ao real", disse Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.