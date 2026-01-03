Maduro é acusado nos EUA de narco-terrorismo e importação de cocaína

O governo dos Estados Unidos formalizou as acusações criminais contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a operação militar em que Washington afirma tê-lo capturado e levado para fora do país.

Em postagem na rede X, a procuradora-geral americana Pamela Bondi afirmou que “Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York” e detalhou os crimes imputados ao líder chavista.

Segundo ela, Maduro foi acusado de “conspiração para narco-terrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos, e conspiração para possuir metralhadoras e artefatos destrutivos contra os Estados Unidos”.

Bondi disse ainda que “em breve, eles enfrentarão toda a força da Justiça americana, em solo americano, em tribunais americanos”, reforçando que o julgamento de Maduro e de Cilia Flores deverá ocorrer nos EUA.

As acusações públicas de Washington contra o governo Maduro não são novas: autoridades americanas já vinham se referindo ao regime como um 'narco estado', acusando membros da cúpula chavista de envolvimento com o tráfico de drogas e uso do território venezuelano como rota de cocaína rumo aos EUA.

Trump captura Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o país realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do país

Em postagem na rede Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou em mensagem de áudio transmitida pela TV estatal que o governo “não sabe o paradeiro do presidente Nicolás Maduro nem da primeira combatente Cilia Flores” e exigiu “provas imediatas de vida” de ambos.

