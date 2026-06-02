ONU elege diplomata de Bangladesh para presidir Assembleia Geral

O diplomata bengalês Khalilur Rahman foi eleito nesta terça-feira, 2, como o próximo presidente da Assembleia Geral da ONU. Ele assumirá o cargo em setembro, sucedendo a alemã Annalena Baerbock.

Rahman derrotou o candidato cipriota Andreas Kakouris ao receber 99 votos, contra 91 do adversário. Como 190 países participaram da votação, eram necessários ao menos 96 votos para garantir a maioria simples.

A escolha ocorreu dentro do sistema de rodízio regional adotado pela organização. Neste ano, a presidência da Assembleia Geral cabia ao Grupo da Ásia e do Pacífico, do qual Bangladesh e Chipre apresentaram candidatos.

Atual ministro das Relações Exteriores de Bangladesh desde fevereiro, Rahman possui uma longa trajetória diplomática e experiência dentro da própria ONU.

Antes de assumir o ministério, atuou como assessor de Segurança Nacional e alto representante do governo interino para a questão dos rohingyas, minoria muçulmana originária de Mianmar.

Formado em Economia e integrante da carreira diplomática desde 1979, ele trabalhou no Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh e na missão permanente do país junto às Nações Unidas em Nova York entre as décadas de 1980 e 1990.

Quem é Khalilur Rahman

Em 1999, Rahman ingressou no Secretariado da ONU como assessor especial da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em Genebra. Desde então, ocupou diferentes cargos de liderança dentro da organização internacional.

A presidência da Assembleia Geral tem mandato de um ano e exerce funções principalmente representativas e administrativas, coordenando os trabalhos do principal órgão deliberativo das Nações Unidas.

Entre as atribuições da Assembleia estão a aprovação do orçamento da ONU, a eleição dos membros não permanentes do Conselho de Segurança e a nomeação do secretário-geral da organização, mediante recomendação do próprio Conselho de Segurança.

Rahman assumirá oficialmente o cargo em 8 de setembro, no início da 81ª sessão da Assembleia Geral. Sua posse ocorrerá pouco antes da Semana de Alto Nível da ONU, encontro que reúne chefes de Estado e de governo dos 193 países-membros da organização.

*Com EFE