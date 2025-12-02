Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump ameaça Honduras e pressiona apuração de eleição disputada

Eleição segue indefinida com vantagem de apenas 515 votos entre Asfura e Nasralla

Honduras: eleição apertada gera ameaça de Trump e aumenta tensão política. (Jim Watson/AFP)

Honduras: eleição apertada gera ameaça de Trump e aumenta tensão política. (Jim Watson/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07h54.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que haverá “consequências graves” se Honduras tentar alterar o resultado das eleições presidenciais.

A disputa segue indefinida, com vantagem de apenas 515 votos para Nasry Asfura, candidato de direita apoiado pelo governo americano. Trump indicou que pode suspender a cooperação com o país caso o pleito não confirme a vitória do aliado.

Asfura, empresário de 67 anos e integrante do Partido Nacional, aparece com 39,91% dos votos após 57% das atas digitalizadas. Salvador Nasralla, apresentador de TV e candidato do Partido Liberal, soma 39,89%. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou o início da contagem manual, sem previsão de conclusão, e pediu paciência aos eleitores.

Nasralla classificou as declarações de Trump como resultado de “desinformação mal-intencionada”. Asfura afirmou que está pronto para colaborar com os Estados Unidos, país que abriga cerca de dois milhões de hondurenhos e é o principal parceiro comercial da nação.

Disputa ampliou tensão política e intervenção externa

A eleição ocorre após críticas da presidente Xiomara Castro, líder da esquerda, e de sua candidata, Rixi Moncada. Trump acusou Moncada de manter vínculos com Nicolás Maduro e classificou seus aliados como “narcoterroristas”. A candidata governista ficou mais de 20 pontos atrás dos primeiros colocados.

A interferência americana se intensificou quando Trump anunciou que concederá indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández. Hernández foi condenado nos Estados Unidos a 45 anos de prisão por participação no envio de centenas de toneladas de drogas em aliança com o cartel liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán. O governo americano considera que o político transformou Honduras em um “narco-Estado”.

Trump, no entanto, afirmou que Hernández foi alvo de uma “armação” promovida pelo ex-presidente Joe Biden. O anúncio provocou novas críticas de setores da esquerda hondurenha. Moncada declarou que o indulto teria sido “negociado” por elites locais.

Contexto social e desafios internos

A disputa entre Asfura e Nasralla se concentra na possível continuidade ou ruptura com o governo de Castro. Ambos afirmam que a permanência da esquerda poderia aproximar Honduras de crises enfrentadas pela Venezuela. Os candidatos também manifestaram disposição de reforçar relações com Taiwan, em detrimento da China.

A campanha foi marcada por acusações antecipadas de fraude, mas a votação ocorreu de forma tranquila, segundo observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Honduras depende amplamente dos Estados Unidos: 60% da população vive na pobreza e as remessas representam 27% do PIB.

Quase 6,5 milhões de hondurenhos estavam aptos a votar para escolher o sucessor de Xiomara Castro. O pleito também define deputados e prefeitos para mandatos de quatro anos.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:HondurasEleiçõesEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Enchentes na Ásia já deixam mais de 1.200 mortos

Argentina firma acordo com EUA para reforçar combate ao crime organizado

Maduro reforça discurso militar em meio a tensão aérea com os EUA

Guerra na Venezuela traria onda de refugiados ao Brasil, diz especialista

Mais na Exame

Pop

Como ver o Spotify Wrapped dos anos anteriores?

Carreira

Assédio no trabalho: quase metade dos profissionais não denunciam por medo de demissão

Mundo

Enchentes na Ásia já deixam mais de 1.200 mortos

Tecnologia

Apple anuncia a saída de diretor de IA enquanto tenta acelerar setor