Javier Milei comemora ação dos EUA na Venezuela: 'a liberdade avança'

Presidente republicou conteúdo que mostra presidente Lula abraçando Nicolás Maduro

Milei: apoio à intervenção militar dos EUA na Venezuela (Gabriel Luengas/Europa Press/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 08h46.

O presidente da Argentina, Javier Milei, se manifestou nas redes sociais após os ataques americanos a Caracas na madrugada deste sábado, 3.

Em uma publicação na rede social X, ex-Twitter, Milei foi sucinto: "A liberdade avança. Viva à liberdade, c*****o", escreveu, soltando um palavrão ao final do texto.

Milei também compartilhou uma série de postagens de entusiastas de seu governo. O conteúdo mostra o presidente argentino em uma reunião de cúpula de líderes criticando a ditadura venezuelana e defendendo a pressão americana. Esse mesmo vídeo mostra o presidente Lula abraçando Maduro.

Um outro vídeo compartilhado por Milei mostra a ex-presidente Cristina Kirchner fazendo um brinde com Nicolás Maduro.

A fala de Milei se contrapõe ao discurso do presidente colombiano Gustavo Petro, que, mais cedo, criticou o ataque americano à Venezuela como um risco à soberania da América Latina.

