Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Maduro será julgado criminalmente nos EUA, diz senador americano

O presidente da Venezuela foi capturado pelos Estados Unidos na madrugada desse sábado

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 08h02.

Tudo sobreNicolás Maduro
Saiba mais

O senador americano Mike Lee afirmou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi preso por agentes dos Estados Unidos e será julgado criminalmente em território americano.

Em publicação na rede X, Lee disse ter acabado de falar com o secretário de Estado, Marco Rubio, e relatou: “Ele me informou que Nicolás Maduro foi preso por agentes dos EUA para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos, e que a ação cinética que vimos esta noite foi acionada para proteger e defender aqueles que executavam o mandado de prisão”.

Segundo o senador, a operação “provavelmente se enquadra na autoridade inerente do presidente sob o Artigo II da Constituição” para proteger o pessoal americano de um ataque real ou iminente.

Trump captura Maduro

A fala do senador ocorre poucas horas após o presidente Donald Trump anunciar que os EUA realizaram um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do país.

Em postagem na rede Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.

Segundo o republicano, a operação foi conduzida em conjunto com a lei americana, e ele prometeu dar mais detalhes em uma coletiva em Mar-a-Lago nas próximas horas.

Por enquanto, se sabe que as regiões de Caracas, Miranda, Aragua e La Guaira foram bombardeadas durante a madrugada de sexta para sábado.

O portal CBS News apontou a Delta Force como responsável pela operação. A unidade das Forças Armadas é encarregada das missões mais complexas dos EUA.

O que diz a Venezuela?

A vice-presidente Delcy Rodríguez declarou que o governo venezuelano “não conhece o paradeiro do presidente Nicolás Maduro nem da primeira combatente Cilia Flores”[/grifar].

Em áudio transmitido pela TV estatal, ela exigiu “prova imediata de vida” do casal e responsabilizou Washington por sua segurança.

Acompanhe tudo sobre:Nicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump ataca Venezuela e diz que capturou Nicolás Maduro

Maduro recebe enviado de Xi Jinping em meio a tensão com os EUA

Camboja acusa Tailândia de anexar vila na fronteira após trégua

Crise com EUA sobre canal foi superada, diz presidente do Panamá

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Ele quase quebrou, mas se reergueu ao construir a Baleia, na Faria Lima

Brasil

Aumento de até 20%: confira as capitais com reajuste na tarifa de ônibus

Negócios

Elas estão deixando o setor de e-Sports mais feminino (e mineiro)

Marketing

Por que a Disney entendeu a creator economy antes de quase todo mundo