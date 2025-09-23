Venezuela diz estar pronta para dissuadir 'aventura' dos EUA no Caribe

O chanceler da Venezuela, Yván Gil, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o país está "preparado" para "dissuadir" qualquer "aventura" dos Estados Unidos, que mantêm um destacamento militar no mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Para Caracas, porém, trata-se de uma ameaça.

"Trouxemos a mensagem de que a Venezuela está preparada para dissuadir qualquer aventura que os Estados Unidos queiram fazer sobre a Venezuela. Que não seria sobre a Venezuela, seria sobre a América Latina e o Caribe", declarou Gil ao canal estatal VTV, na sede da ONU, em Nova York.

Cartas e tensões diplomáticas

O chanceler reiterou que a Venezuela está "oferecendo diálogo" aos Estados Unidos, em linha com a carta enviada pelo presidente Nicolás Maduro ao presidente Donald Trump. No domingo, a vice-presidente Delcy Rodríguez confirmou que Maduro manifestou disposição para conversas diretas com o enviado especial americano, Richard Grenell.

Nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou o recebimento da carta, mas classificou o governo Maduro como "ilegítimo" e disse que o texto contém "muitas mentiras".

Presença militar no Caribe

Alegando combate ao narcotráfico, o governo Trump deslocou ao menos oito navios de guerra e mais de 4.500 militares para o Caribe, próximo à costa venezuelana. Desde agosto, os EUA dizem ter interceptado quatro embarcações supostamente ligadas ao tráfico, três delas procedentes da Venezuela, segundo a Casa Branca.