Venezuela diz estar pronta para dissuadir 'aventura' dos EUA no Caribe

Yván Gil, chanceler da Venezuela, declarou na ONU que Caracas vê operações dos Estados Unidos como ameaça

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07h29.

O chanceler da Venezuela, Yván Gil, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o país está "preparado" para "dissuadir" qualquer "aventura" dos Estados Unidos, que mantêm um destacamento militar no mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Para Caracas, porém, trata-se de uma ameaça.

"Trouxemos a mensagem de que a Venezuela está preparada para dissuadir qualquer aventura que os Estados Unidos queiram fazer sobre a Venezuela. Que não seria sobre a Venezuela, seria sobre a América Latina e o Caribe", declarou Gil ao canal estatal VTV, na sede da ONU, em Nova York.

Cartas e tensões diplomáticas

O chanceler reiterou que a Venezuela está "oferecendo diálogo" aos Estados Unidos, em linha com a carta enviada pelo presidente Nicolás Maduro ao presidente Donald Trump. No domingo, a vice-presidente Delcy Rodríguez confirmou que Maduro manifestou disposição para conversas diretas com o enviado especial americano, Richard Grenell.

Nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou o recebimento da carta, mas classificou o governo Maduro como "ilegítimo" e disse que o texto contém "muitas mentiras".

Presença militar no Caribe

Alegando combate ao narcotráfico, o governo Trump deslocou ao menos oito navios de guerra e mais de 4.500 militares para o Caribe, próximo à costa venezuelana. Desde agosto, os EUA dizem ter interceptado quatro embarcações supostamente ligadas ao tráfico, três delas procedentes da Venezuela, segundo a Casa Branca.

 

