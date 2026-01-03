Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Venezuela pede reunião de emergência à ONU após ataques dos EUA

Governo venezuelano denunciou "atos de agressão" e exige condenação da ONU

Ataque à Venezuela: Caracas diz que bombardeio fere Carta das Nações Unidas (US SECRETARY OF HOMELAND SECURITY KRISTI NOEM'S X ACCOUNT/AFP Photo)

Ataque à Venezuela: Caracas diz que bombardeio fere Carta das Nações Unidas (US SECRETARY OF HOMELAND SECURITY KRISTI NOEM'S X ACCOUNT/AFP Photo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09h11.

O governo da Venezuela solicitou neste sábado, 3, a convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após bombardeios realizados pelos Estados Unidos em diferentes regiões do país, incluindo a capital, Caracas. A informação foi divulgada pela agência EFE.

De acordo com a reportagem, o pedido foi formalizado por meio de uma carta enviada ao presidente do Conselho de Segurança, o embaixador da Somália, Abukar Dahir Osman. Uma cópia do documento também foi encaminhada ao secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres.

No texto, o governo venezuelano pede que o Conselho se reúna com urgência para analisar o que classifica como “atos de agressão” cometidos pelos Estados Unidos contra o país.

A Venezuela solicita ainda que o órgão condene formalmente as ações militares, exija o cessar imediato dos ataques armados e adote medidas para que o governo americano responda pelos “crimes de agressão” supostamente praticados em território venezuelano.

Segundo a carta, os bombardeios violariam de forma flagrante a Carta das Nações Unidas, que determina que os estados membros devem se abster do uso ou da ameaça do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de outros países.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a ofensiva em uma publicação na rede social Truth Social. Segundo ele, os EUA realizaram “com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder”, afirmando que o presidente Nicolás Maduro e sua esposa teriam sido capturados e retirados do país por via aérea.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaEstados Unidos (EUA)Donald TrumpNicolás Maduro

Mais de Mundo

EUA x Venezuela: o que se sabe até agora

'Primeira combatente': quem é Cilia Flores, mulher de Nicolás Maduro

Javier Milei comemora ação dos EUA na Venezuela: 'a liberdade avança'

Ministro da Venezuela promete resistir à presença dos EUA

Mais na Exame

Mundo

EUA x Venezuela: o que se sabe até agora

Mercados

Remédio para emagrecer em pílula? Nova onda de medicamentos deve mudar o mercado

Casual

Café sempre fresco: como conservar os grãos para manter sabor e aroma

Mercado Imobiliário

Ele quase quebrou, mas se reergueu ao construir a Baleia, na Faria Lima