Venezuela pede reunião de emergência à ONU após ataques dos EUA

O governo da Venezuela solicitou neste sábado, 3, a convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após bombardeios realizados pelos Estados Unidos em diferentes regiões do país, incluindo a capital, Caracas. A informação foi divulgada pela agência EFE.

De acordo com a reportagem, o pedido foi formalizado por meio de uma carta enviada ao presidente do Conselho de Segurança, o embaixador da Somália, Abukar Dahir Osman. Uma cópia do documento também foi encaminhada ao secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres.

No texto, o governo venezuelano pede que o Conselho se reúna com urgência para analisar o que classifica como “atos de agressão” cometidos pelos Estados Unidos contra o país.

A Venezuela solicita ainda que o órgão condene formalmente as ações militares, exija o cessar imediato dos ataques armados e adote medidas para que o governo americano responda pelos “crimes de agressão” supostamente praticados em território venezuelano.

Segundo a carta, os bombardeios violariam de forma flagrante a Carta das Nações Unidas, que determina que os estados membros devem se abster do uso ou da ameaça do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de outros países.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a ofensiva em uma publicação na rede social Truth Social. Segundo ele, os EUA realizaram “com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder”, afirmando que o presidente Nicolás Maduro e sua esposa teriam sido capturados e retirados do país por via aérea.