Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que Petro pode ser 'o próximo' após Maduro

Ao ser perguntado se pretende falar em breve com o presidente da Colômbia, Trump descartou a possibilidade

Donald Trump: presidente americano disse que Petro tem sido bastante hostil com os EUA (Roberto Schmidt/Getty Images)

Donald Trump: presidente americano disse que Petro tem sido bastante hostil com os EUA (Roberto Schmidt/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20h59.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta quarta-feira, 10, que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, será “o próximo”, em referência à pressão que seu governo vem exercendo sobre o líder venezuelano Nicolás Maduro.

A declaração foi feita após questionamento de jornalistas na Casa Branca. Ao ser perguntado se pretende falar em breve com Petro, Trump descartou a possibilidade e afirmou que o presidente colombiano “tem sido bastante hostil com os Estados Unidos”.

Em seguida, fez a ameaça direta: “Espero que ele esteja me ouvindo. Ele será o próximo”.

Trump também acusou a Colômbia de ampliar a produção de drogas. Segundo o presidente americano, Petro “vai ter grandes problemas se não perceber” que o país está “produzindo muita droga”. Ele afirmou ainda que existem “fábricas de cocaína onde produzem cocaína e a vendem diretamente para os Estados Unidos”.

Em setembro, Trump retirou a Colômbia da lista de países que cooperam com o combate às drogas e, posteriormente, aplicou sanções contra Petro, a quem chamou de “líder do narcotráfico”. O mandatário colombiano rejeitou as acusações e sustenta que a política antidrogas de seu governo é a adequada.

As declarações inserem a Colômbia na mira da operação “Lança do Sul”, ordenada por Trump sob o argumento de combater o narcotráfico na América Latina e que já elevou a tensão com o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Desde setembro, segundo o governo americano, as Forças Armadas dos EUA destruíram mais de 20 embarcações no Caribe e no Pacífico, próximas à Venezuela e à Colômbia, resultando na morte de mais de 80 supostos traficantes a bordo.

Trump também prometeu que “em breve” os Estados Unidos iniciarão ataques dentro do território venezuelano. Em resposta, Maduro convocou a população do país a se unir contra as ameaças americanas e a se alistar em milícias populares.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpGustavo PetroNicolás Maduro

Mais de Mundo

EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela em meio à pressão sobre Maduro

Guiana amplia cooperação militar com EUA em meio à crise com Venezuela

Luis Arce, ex-presidente da Bolívia, é preso em meio a investigação de corrupção

Guerra das Fontes: Rubio proíbe o uso da Calibri em documentos, diz jornal

Mais na Exame

Brasil

Relator do PL da dosimetria no Senado cogita incluir anistia no texto

Mundo

EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela em meio à pressão sobre Maduro

Economia

Com manutenção da Selic, Brasil segue com 2º maior juro real do mundo

Negócios

Gaúcho cria transportadora de quase R$ 1 bi: 'Todos os motoristas têm meu celular'