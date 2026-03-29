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EUA mantêm agentes do ICE em aeroportos até operações voltarem ao normal

Chefe da agência de fronteiras do país afirma que falta de agentes da TSA afeta operação e segurança nos aeroportos

EUA mantêm agentes do ICE em aeroportos até operação ser normalizada (Getty Images via AFP)

EUA mantêm agentes do ICE em aeroportos até operação ser normalizada (Getty Images via AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 14h19.

O chefe da agência de fronteiras dos Estados Unidos, Tom Homan, afirmou neste domingo, 29, que agentes do ICE permanecerão nos aeroportos até que as operações voltem "100% ao normal", em meio à paralisação do Departamento de Segurança Nacional.

"Vamos manter a presença do ICE lá até que os aeroportos sintam que estão 100% em condições de realizar operações normais", disse em entrevista ao programa "Face The Nation", da emissora CBS.

Segundo Homan, o envio de agentes foi determinado pelo presidente Donald Trump por razões de segurança, diante da ausência de funcionários da Administração de Segurança nos Transportes, que estão há quase um mês e meio sem receber salários.

Pelo menos 460 agentes da TSA pediram demissão durante o período, enquanto o índice médio de faltas chega a 11% ao dia, ultrapassando 50% em alguns aeroportos, segundo a administradora interina da agência, Ha Nguyen McNeill.

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Homan afirmou que, caso menos agentes da TSA retornem ao trabalho após a paralisação, será necessário manter um número maior de agentes do ICE nos aeroportos.

"O ICE está lá para ajudar nossos irmãos e irmãs da TSA. Estaremos lá enquanto precisarem de nós, até que retornem às operações normais, se quiserem que esses aeroportos estejam seguros", disse.

A paralisação do DHS chegou a 44 dias neste domingo, tornando-se a mais longa da história dos Estados Unidos, em meio a divergências entre democratas e republicanos sobre o financiamento do ICE.

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A tentativa mais recente de reabrir o departamento fracassou após o Senado aprovar um plano bipartidário que excluía o financiamento do ICE, posteriormente bloqueado por republicanos na Câmara dos Representantes.

Diante do impasse, Trump assinou uma ordem executiva para instruir o secretário de Segurança Nacional, Markwayne Mullin, a pagar "imediatamente" os agentes da TSA, com o objetivo de enfrentar a "situação de emergência" e "conter o caos nos aeroportos". A medida deve entrar em vigor na segunda-feira.

*Com informações da EFE

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