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Israel só deixará Gaza após 'desarmamento total' do Hamas, diz conselho de Trump

Conselho de Paz apoiado pelo presidente americano afirma que retirada das tropas israelenses dependerá da entrega total das armas pelo grupo palestino

Acordo de paz: Israel deverá encerrar suas operações militares e o Hamas deverá entregar seu arsenal como parte de um processo gradual de implementação do acordo (Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

Acordo de paz: Israel deverá encerrar suas operações militares e o Hamas deverá entregar seu arsenal como parte de um processo gradual de implementação do acordo (Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 17h11.

A retirada das tropas de Israel da Faixa de Gaza só ocorrerá após o desarmamento "completo" do Hamas, afirmou nesta segunda-feira, 3, o Conselho de Paz apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi divulgada após uma reunião entre representantes do órgão e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em publicação na rede X, o Conselho de Paz afirmou que a retirada das Forças de Defesa de Israel (IDF) para além da chamada "Linha Amarela" dependerá da conclusão do processo de desativação do arsenal do Hamas.

"Observamos que a retirada completa das IDF para além da Linha Amarela ocorrerá apenas quando o descomissionamento (das armas) estiver concluído, conforme o Hamas se comprometeu perante os mediadores", escreveu o órgão.

Na mesma publicação, o Conselho de Paz afirmou que existe entendimento entre o governo israelense e o grupo criado por Trump sobre os objetivos finais das negociações.

A chamada Linha Amarela é a linha de demarcação que separa as áreas atualmente controladas pelo Hamas daquelas ocupadas pelas forças israelenses na Faixa de Gaza.

Desarmamento é um dos principais impasses do acordo

A exigência reforça um dos pontos centrais do plano de paz anunciado pelo governo Trump no fim de julho. Segundo a proposta apresentada pelo Conselho de Paz, Israel deverá encerrar suas operações militares e o Hamas deverá entregar seu arsenal como parte de um processo gradual de implementação do acordo.

O grupo palestino, porém, já indicou que condiciona a entrega de armamentos ao cumprimento de outras etapas, incluindo a retirada das tropas israelenses e medidas relacionadas à reconstrução de Gaza.

Especialistas ouvidos pelo New York Times avaliam que justamente a sequência entre desarmamento e retirada militar continua sendo um dos maiores obstáculos para a implementação do acordo.

Com AFP.

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