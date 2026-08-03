Israel só deixará Gaza após 'desarmamento total' do Hamas, diz conselho de Trump

A retirada das tropas de Israel da Faixa de Gaza só ocorrerá após o desarmamento "completo" do Hamas, afirmou nesta segunda-feira, 3, o Conselho de Paz apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi divulgada após uma reunião entre representantes do órgão e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em publicação na rede X, o Conselho de Paz afirmou que a retirada das Forças de Defesa de Israel (IDF) para além da chamada "Linha Amarela" dependerá da conclusão do processo de desativação do arsenal do Hamas.

"Observamos que a retirada completa das IDF para além da Linha Amarela ocorrerá apenas quando o descomissionamento (das armas) estiver concluído, conforme o Hamas se comprometeu perante os mediadores", escreveu o órgão.

As part of the process of decommissioning weapons in Gaza and enabling the transition to civilian governance, and creating a safer future in the region for both Israelis and Palestinians in Gaza, a meeting was held earlier today (Monday) between High Representative Nickolay… — Board of Peace (@BoardOfPeace) August 3, 2026

Na mesma publicação, o Conselho de Paz afirmou que existe entendimento entre o governo israelense e o grupo criado por Trump sobre os objetivos finais das negociações.

A chamada Linha Amarela é a linha de demarcação que separa as áreas atualmente controladas pelo Hamas daquelas ocupadas pelas forças israelenses na Faixa de Gaza.

Desarmamento é um dos principais impasses do acordo

A exigência reforça um dos pontos centrais do plano de paz anunciado pelo governo Trump no fim de julho. Segundo a proposta apresentada pelo Conselho de Paz, Israel deverá encerrar suas operações militares e o Hamas deverá entregar seu arsenal como parte de um processo gradual de implementação do acordo.

O grupo palestino, porém, já indicou que condiciona a entrega de armamentos ao cumprimento de outras etapas, incluindo a retirada das tropas israelenses e medidas relacionadas à reconstrução de Gaza.

Especialistas ouvidos pelo New York Times avaliam que justamente a sequência entre desarmamento e retirada militar continua sendo um dos maiores obstáculos para a implementação do acordo.

Com AFP.