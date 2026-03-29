Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atacado complexo industrial em Israel

Guerra: conflito entre Israel e Irã completa um mês (Foto por ATTA KENARE/AFP)
Redação Exame
Publicado em 29 de março de 2026 às 15h23.
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo, 29, que lançou mísseis balísticos contra um complexo industrial localizado no sul de Israel.
Em comunicado divulgado pela televisão estatal, o órgão afirmou que a ação foi uma retaliação “aos ataques do eixo americano-sionista contra centros industriais” no território iraniano.
O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou neste domingo que os Estados Unidos estariam preparando uma ofensiva terrestre contra o país, ao mesmo tempo em que mantêm discurso público de negociação.
Segundo comunicado divulgado pela agência estatal Irna, Qalibaf disse que há uma contradição entre as mensagens diplomáticas e a estratégia militar americana. “Publicamente, o inimigo envia mensagens de negociação e diálogo enquanto, em segredo, planeja uma ofensiva terrestre”, declarou.O líder iraniano também ameaçou reagir caso tropas americanas entrem no território do país, afirmando que as forças locais aguardam para atacar e punir aliados regionais dos Estados Unidos.
A declaração ocorre cerca de um mês após o início da guerra em 28 de fevereiro, quando ataques aéreos conduzidos por Estados Unidos e Israel mataram o líder supremo iraniano, desencadeando um conflito que se espalhou pelo Oriente Médio.
Qalibaf pediu unidade interna e classificou o momento como uma “grande guerra global” em sua fase mais crítica. Segundo ele, o Irã tem capacidade de retaliar e fazer os Estados Unidos “se arrependerem” de uma eventual ofensiva.
De acordo com o jornal The Washington Post, que cita autoridades americanas, o Pentágono avalia operações terrestres com duração de várias semanas no Irã. As ações não configurariam uma invasão em larga escala, mas envolveriam incursões de forças especiais.O Exército dos Estados Unidos também anunciou o envio do navio de assalto anfíbio Tripoli ao Oriente Médio, liderando um grupo com cerca de 3.500 militares.
*Colaborou André Martins