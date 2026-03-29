Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atacado complexo industrial em Israel

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo, 29, que lançou mísseis balísticos contra um complexo industrial localizado no sul de Israel.

Em comunicado divulgado pela televisão estatal, o órgão afirmou que a ação foi uma retaliação “aos ataques do eixo americano-sionista contra centros industriais” no território iraniano.

Irã acusa EUA de preparar ofensiva terrestre e ameaça reação

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou neste domingo que os Estados Unidos estariam preparando uma ofensiva terrestre contra o país, ao mesmo tempo em que mantêm discurso público de negociação.

Segundo comunicado divulgado pela agência estatal Irna, Qalibaf disse que há uma contradição entre as mensagens diplomáticas e a estratégia militar americana. “Publicamente, o inimigo envia mensagens de negociação e diálogo enquanto, em segredo, planeja uma ofensiva terrestre”, declarou.

O líder iraniano também ameaçou reagir caso tropas americanas entrem no território do país, afirmando que as forças locais aguardam para atacar e punir aliados regionais dos Estados Unidos.

A declaração ocorre cerca de um mês após o início da guerra em 28 de fevereiro, quando ataques aéreos conduzidos por Estados Unidos e Israel mataram o líder supremo iraniano, desencadeando um conflito que se espalhou pelo Oriente Médio.

Qalibaf pediu unidade interna e classificou o momento como uma “grande guerra global” em sua fase mais crítica. Segundo ele, o Irã tem capacidade de retaliar e fazer os Estados Unidos “se arrependerem” de uma eventual ofensiva.

De acordo com o jornal The Washington Post, que cita autoridades americanas, o Pentágono avalia operações terrestres com duração de várias semanas no Irã. As ações não configurariam uma invasão em larga escala, mas envolveriam incursões de forças especiais.

Tripoli ao Oriente Médio, O Exército dos Estados Unidos também anunciou o envio do navio de assalto anfíbioao Oriente Médio, liderando um grupo com cerca de 3.500 militares

*Colaborou André Martins