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Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atacado complexo industrial em Israel

Guerra entre Irã e Israel completou um mês no último sábado, 28

Guerra: conflito entre Israel e Irã completa um mês (Foto por ATTA KENARE/AFP)

Guerra: conflito entre Israel e Irã completa um mês (Foto por ATTA KENARE/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 15h23.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo, 29, que lançou mísseis balísticos contra um complexo industrial localizado no sul de Israel.

Em comunicado divulgado pela televisão estatal, o órgão afirmou que a ação foi uma retaliação “aos ataques do eixo americano-sionista contra centros industriais” no território iraniano.

Irã acusa EUA de preparar ofensiva terrestre e ameaça reação

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou neste domingo que os Estados Unidos estariam preparando uma ofensiva terrestre contra o país, ao mesmo tempo em que mantêm discurso público de negociação.

Segundo comunicado divulgado pela agência estatal Irna, Qalibaf disse que há uma contradição entre as mensagens diplomáticas e a estratégia militar americana. “Publicamente, o inimigo envia mensagens de negociação e diálogo enquanto, em segredo, planeja uma ofensiva terrestre”, declarou.

O líder iraniano também ameaçou reagir caso tropas americanas entrem no território do país, afirmando que as forças locais aguardam para atacar e punir aliados regionais dos Estados Unidos.

A declaração ocorre cerca de um mês após o início da guerra em 28 de fevereiro, quando ataques aéreos conduzidos por Estados Unidos e Israel mataram o líder supremo iraniano, desencadeando um conflito que se espalhou pelo Oriente Médio.

Qalibaf pediu unidade interna e classificou o momento como uma “grande guerra global” em sua fase mais crítica. Segundo ele, o Irã tem capacidade de retaliar e fazer os Estados Unidos “se arrependerem” de uma eventual ofensiva.

De acordo com o jornal The Washington Post, que cita autoridades americanas, o Pentágono avalia operações terrestres com duração de várias semanas no Irã. As ações não configurariam uma invasão em larga escala, mas envolveriam incursões de forças especiais.

O Exército dos Estados Unidos também anunciou o envio do navio de assalto anfíbio Tripoli ao Oriente Médio, liderando um grupo com cerca de 3.500 militares.

*Colaborou André Martins

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