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Trump critica CEO da Chevron e exige queda imediata nos preços do petróleo

Segundo Trump, o executivo teria "convenientemente" ignorado o papel do governo americano na recuperação do setor

Presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

Presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 16h50.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou publicamente o CEO da Chevron, Mike Wirth, por não reconhecer os esforços de sua administração para "sustentar a indústria de petróleo em meio à alta dos preços".

Segundo Trump, o executivo teria "convenientemente" ignorado o papel do governo americano na recuperação do setor.

"A única coisa que [Wirth] convenientemente se esqueceu de mencionar é que, sem o gênio, a visão, a força e a estabilidade do governo Trump, a indústria petrolífera e o nosso próprio país estariam MORTOS! Como exemplo, expulsaram Mike e a Chevron da Venezuela, mas agora eles voltaram, muito maiores e mais fortes do que nunca, esperando fazer fortuna", escreveu nesta terça-feira, 3, o republicano nas redes sociais.

Trump ainda estendeu a cobrança a todo o setor de energia. "Isso vale também para outras companhias petrolíferas… e reduzam os preços do petróleo para o consumidor (varejo!), AGORA!"

A pressão do presidente por preços menores nos postos acontece em meio à disparada dos combustíveis nos EUA desde o início do conflito travado pelo país e por Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

O momento é delicado para a Casa Branca. Trump enfrenta fortes críticas pelo impacto econômico da guerra no bolso dos americanos, especialmente às vésperas das eleições de meio de mandato, em novembro.

Nesta segunda-feira, no entanto, a cotação do petróleo chegou a cair 5%, impulsionada por declarações de Trump a jornalistas indicando que um acordo com Teerã está próximo e que novas negociações devem começar em breve.

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