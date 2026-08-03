Trump é processado por metade dos estados americanos pelo tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo processado por 25 dos 50 estados americanos após impor tarifas de 10% a 12,5% a 60 parceiros comerciais por trabalhos forçados. Liderados por governos do Partido Democrata, os estados afirmam nesta segunda-feira, 3, que as taxas não são justificáveis.

"Não há uma relação racional entre o suposto problema de trabalho forçado nas cadeias de suprimentos internacionais e as tarifas globais generalizadas impostas pelo USTR", argumentou a coalizão de estados em uma petição judicial, referindo-se ao escritório do Representante Comercial dos EUA.

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