Número de mortos em terremotos na Venezuela passa de 6 mil

O número de mortes causadas pelo terremoto que atingiu a Venezuela em junho subiu para 6.125, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 3, pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

No balanço anterior, publicado no fim de julho, o registro era de 5.546 vítimas fatais. Enquanto os números sobem, cerca de 1.400 pessoas seguem desaparecidas, e dezenas de famílias mantêm as buscas por parentes.

A situação é mais crítica no estado de La Guaira, vizinho a Caracas, apontado como a região mais castigada pelos tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 que provocaram o colapso de pelo menos 190 edifícios, de acordo com dados oficiais.

Além das edificações que desabaram por completo, outras 6.433 foram classificadas pelas autoridades como de “alto risco” para serem habitadas e 9.866 foram categorizadas como “moradias restritas”.

Por isso, muitos de seus ocupantes estão sendo acolhidos em abrigos temporários ou morando com familiares ou amigos. Quase 24 mil vítimas vivem agora em acampamentos em Caracas e no estado litorâneo de La Guaira.

Na sexta-feira, 31, o Parlamento da Venezuela aprovou uma lei de locações que busca aumentar a oferta de imóveis para aluguel, a fim de atender milhares de pessoas que perderam suas casas após os terremotos.