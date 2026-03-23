Irã nega negociações com EUA após anúncio de Trump

A imprensa estatal do Irã afirmou que não há negociações em curso com os Estados Unidos, contrariando declarações do presidente Donald Trump sobre avanços diplomáticos para encerrar a guerra.

Segundo a agência Mehr, que citou o Ministério das Relações Exteriores iraniano, “não há conversações entre Teerã e Washington”. O governo também indicou que as falas de Trump fazem parte de uma estratégia para reduzir os preços do petróleo.

Mais cedo, Trump anunciou que determinou o adiamento por cinco dias de possíveis ataques contra a infraestrutura energética iraniana. A decisão veio após o presidente afirmar que houve conversas “muito boas e produtivas” entre os dois países.

“Com base no teor e no tom” dessas discussões, que devem continuar ao longo da semana, Trump disse ter orientado o Departamento de Guerra a suspender temporariamente as ações militares.

A mudança ocorre após um ultimato dado no sábado, quando o presidente dos EUA ameaçou “aniquilar” as usinas elétricas do Irã caso o país não reabrisse, em 48 horas, o Estreito de Ormuz — rota estratégica para o fornecimento global de petróleo e gás.

Em comentários à AFP, Trump afirmou que “as coisas estão indo muito bem” em relação ao Irã, reforçando a narrativa de avanço diplomático, contestada pelo governo iraniano.

*Com informações da AFP