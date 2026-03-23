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Trump avalia enviar Guarda Nacional para aeroportos caso atrasos continuem

Terminais aéreos de vários estados enfrentam escassez de agentes durante paralisação do Departamento de Segurança Interna

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de março de 2026 às 16h35.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 23, que avalia mobilizar a Guarda Nacional para atuar em aeroportos do país caso persistam filas e atrasos associados à escassez de agentes durante a paralisação parcial do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).

A medida é considerada pela Casa Branca no contexto de dificuldades operacionais registradas em terminais aéreos, atribuídas à redução de pessoal. O DHS segue com funcionamento parcial desde 14 de fevereiro, por causa da falta de verbas aprovadas pelo Congresso.

Nesta segunda-feira, o governo deslocou agentes federais de imigração para 13 aeroportos, para reforçar as equipes da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês) e reduzir o impacto nas operações.

“Quero agradecer ao ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) porque eles intervieram com muita força. Eles farão um ótimo trabalho. E se isso não for suficiente, enviarei a Guarda Nacional”, disse o presidente a jornalistas.

Trump afirmou que a iniciativa de enviar agentes de imigração partiu dele, em articulação com Tom Homan, responsável pela coordenação das políticas migratórias e de deportação, conhecido como “czar da fronteira”.

O impasse orçamentário que mantém o DHS parcialmente paralisado envolve divergências entre republicanos e democratas sobre a política migratória. Parlamentares democratas defendem medidas como a proibição do uso de máscaras por agentes e a exigência de mandados judiciais para detenções e entradas em residências, informou a Bloomberg.

Na rede social Truth Social, o presidente escreveu que "agradeceria muito se eles não usassem máscaras quando ajudarem a tirar nosso país da bagunça democrata nos aeroportos".

Negociações no congresso permanecem sem avanço

As tratativas para encerrar a paralisação parcial do governo seguem em andamento no Congresso, sem indicação de acordo no momento.

No domingo, Donald Trump solicitou a parlamentares republicanos que não avancem em negociações com democratas sem a aprovação de um projeto que estabelece a obrigatoriedade de comprovação de identidade para registro de eleitores em eleições federais.

*Com informações da Agência EFE.

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