Trump avalia enviar Guarda Nacional para aeroportos caso atrasos continuem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 23, que avalia mobilizar a Guarda Nacional para atuar em aeroportos do país caso persistam filas e atrasos associados à escassez de agentes durante a paralisação parcial do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).

A medida é considerada pela Casa Branca no contexto de dificuldades operacionais registradas em terminais aéreos, atribuídas à redução de pessoal. O DHS segue com funcionamento parcial desde 14 de fevereiro, por causa da falta de verbas aprovadas pelo Congresso.

Nesta segunda-feira, o governo deslocou agentes federais de imigração para 13 aeroportos, para reforçar as equipes da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês) e reduzir o impacto nas operações.

“Quero agradecer ao ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) porque eles intervieram com muita força. Eles farão um ótimo trabalho. E se isso não for suficiente, enviarei a Guarda Nacional”, disse o presidente a jornalistas.

Trump afirmou que a iniciativa de enviar agentes de imigração partiu dele, em articulação com Tom Homan, responsável pela coordenação das políticas migratórias e de deportação, conhecido como “czar da fronteira”.

O impasse orçamentário que mantém o DHS parcialmente paralisado envolve divergências entre republicanos e democratas sobre a política migratória. Parlamentares democratas defendem medidas como a proibição do uso de máscaras por agentes e a exigência de mandados judiciais para detenções e entradas em residências, informou a Bloomberg.

Na rede social Truth Social, o presidente escreveu que "agradeceria muito se eles não usassem máscaras quando ajudarem a tirar nosso país da bagunça democrata nos aeroportos".

Negociações no congresso permanecem sem avanço

As tratativas para encerrar a paralisação parcial do governo seguem em andamento no Congresso, sem indicação de acordo no momento.

No domingo, Donald Trump solicitou a parlamentares republicanos que não avancem em negociações com democratas sem a aprovação de um projeto que estabelece a obrigatoriedade de comprovação de identidade para registro de eleitores em eleições federais.

*Com informações da Agência EFE.