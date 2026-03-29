Rússia cobra implementação de propostas dos EUA para fim da guerra na Ucrânia

O Kremlin afirmou neste domingo que as propostas apresentadas pelos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia ainda não foram implementadas, apesar de serem consideradas relevantes por Moscou.

Segundo o governo russo, as ideias americanas são “úteis”, mas seguem sem aplicação prática no conflito.

A declaração foi feita por Yuri Ushakov, assessor do presidente russo, em entrevista à televisão estatal. Ele afirmou que Washington apresentou uma série de iniciativas ao longo das negociações, mas que não houve avanço concreto até o momento.

“Os Estados Unidos apresentaram várias ideias interessantes e até úteis, mas até agora elas não foram implementadas”, disse Ushakov.

O Kremlin também defende que os EUA pressionem o governo ucraniano a aceitar os termos discutidos nas negociações.

Segundo Ushakov, parte dessas propostas foi discutida anteriormente em encontros entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo reuniões realizadas no Alasca no ano passado.

O assessor destacou que o cumprimento desses entendimentos seria, na avaliação de Moscou, um passo necessário para retomar o avanço diplomático.

As negociações de paz estão paralisadas, em meio à sobreposição de agendas internacionais e ao envolvimento dos EUA em outros conflitos.

As partes envolvidas já haviam reconhecido a interrupção das tratativas, com impacto direto da atuação dos Estados Unidos em outras frentes geopolíticas, como o conflito no Oriente Médio.

Com agência EFE.