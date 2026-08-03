Greve da CPTM: vejas as linhas paralisadas e alternativas de transporte nesta terça

A greve dos trabalhadores da CPTM afeta a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade nesta terça-feira, 4, alterando a rotina de milhares de passageiros na Grande São Paulo.

Apesar da paralisação, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou a manutenção de 80% da operação nos horários de pico e de 60% nos demais períodos.

Para reduzir os impactos na mobilidade, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos durante todo o dia.

A paralisação ocorre em meio ao processo de concessão das três linhas e às negociações entre o Governo de São Paulo e os ferroviários, que pedem garantias de manutenção dos empregos. A seguir, confira quais linhas foram afetadas e as principais alternativas para se deslocar pela capital paulista nesta terça-feira.

Quais linhas da CPTM estão de greve hoje?

Linha 11-Coral

Linha 12-Safira

Linhas 13-Jade

Metrô e Trem

As linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô vão operar normalmente. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela iniciativa privada, também vão funcionar nesta terça-feira.

As linhas de trem administradas pela iniciativa privada também vão funcionar normalmente. É o caso da linha 8-Diamante, 9-Esmeralda e 7-Rubi. A linha 10-Turquesa, com trabalhadores de outro sindicato, deve operar normalmente.

Ônibus

A operação de ônibus da cidade de São Paulo será mantida e poderá ser uma alternativa.

Carro

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio de veículos durante toda terça-feira, 4, em razão da greve dos funcionários da CPTM.

Segundo o órgão, o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF); e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização, continuam valendo.

A CET afirma que vai manter o monitoramento constante nas ruas e avenidas da cidade para garantir a fluidez das vias.