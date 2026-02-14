EUA: divergência sobre ICE provoca paralisação no DHS

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) entrou em paralisação orçamentária neste sábado, 14, após impasse entre democratas e republicanos sobre o financiamento da pasta.

O bloqueio acontece em meio a divergências em torno das ações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) depois de dois incidentes fatais em Minneapolis.

Os democratas afirmam que não apoiarão novo orçamento para o DHS enquanto não houver mudanças estruturais nas operações do ICE, agência responsável por executar a política anti-imigração do presidente Donald Trump.

Com a paralisação, milhares de funcionários serão colocados em licença não remunerada. Outros, considerados essenciais, continuarão trabalhando, mas também ficarão sem salário até que o Congresso aprove um novo orçamento para o departamento.

"Donald Trump e os republicanos decidiram que não têm interesse em controlar o ICE", afirmou o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, na sexta-feira.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou à Fox News que "razões políticas e partidárias" estão por trás do impasse. Apesar da falta de acordo no Congresso, o ICE continuará operando com recursos já aprovados no ano passado.

O senador democrata John Fetterman afirmou que a paralisação terá "literalmente zero impacto" na aplicação das leis de imigração. Outras agências ligadas ao DHS, no entanto, devem ser mais afetadas. A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), responsável por responder a desastres naturais, está entre as áreas atingidas.

A Administração de Segurança de Transportes (TSA), que supervisiona a segurança aeroportuária, alertou nas redes sociais que uma paralisação prolongada pode provocar aumento no tempo de espera e cancelamento de voos.

Exigências democratas

Para aprovar o orçamento, os democratas exigem a redução do patrulhamento do ICE, a proibição do uso de balaclavas por agentes durante operações e a obrigatoriedade de mandado judicial para entrada em propriedades privadas.

A pressão sobre a agência aumentou após as mortes de Renee Good e Alex Pretti, dois americanos baleados por agentes federais em Minneapolis durante protestos contra batidas policiais, com poucas semanas de diferença entre os casos.

Pelas regras do Senado, são necessários 60 votos, de um total de 100, para aprovar um projeto orçamentário. Embora tenham maioria, os republicanos dependem do apoio de parte da oposição para viabilizar a proposta para o DHS.

Diante das exigências democratas, a Casa Branca afirmou estar aberta a negociações e enviou uma contraproposta na quarta-feira à noite. O líder republicano no Senado, John Thune, classificou a iniciativa como uma "oferta extremamente séria" e afirmou que os democratas "nunca conseguirão tudo o que desejam".

A oposição, no entanto, rejeitou a proposta e indicou que as negociações fracassaram, ao menos por enquanto.

"O dinheiro dos contribuintes deve ser usado para tornar a vida mais acessível ao povo americano, não para brutalizá-lo ou matá-lo", disse Jeffries.

Este é o terceiro impasse orçamentário desde o início do segundo mandato de Trump.

*Com informações da AFP