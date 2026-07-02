EUA e Irã registram avanços em negociações e marcam nova rodada após funeral de Khamenei

Estados Unidos e Irã encerraram nesta quarta-feira, 1º, mais uma rodada de negociações indiretas em Doha com o registro de "avanços positivos", segundo informou o governo do Catar.

As partes concordaram em retomar as conversas após o funeral do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei, previsto para começar neste sábado, 4.

De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, mediadores catarianos e paquistaneses conduziram reuniões separadas com representantes americanos e iranianos para discutir pontos do memorando firmado entre os dois países em Islamabad, além de dar sequência aos entendimentos alcançados na cúpula do Lago Lucerna.

"As partes concordaram em continuar as discussões e a próxima reunião será agendada o mais rápido possível após as cerimônias fúnebres do ex-líder supremo iraniano", afirmou Al Ansari na rede social X.

Ali Khamenei morreu aos 86 anos, em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra entre Irã e Estados Unidos. Seu filho, Mojtaba Khamenei, foi escolhido como sucessor no comando da República Islâmica.

As cerimônias públicas de despedida terão início no sábado, enquanto o sepultamento está previsto para 9 de julho, no santuário do Imã Reza, em Mashhad, cidade natal de Khamenei, no nordeste do Irã.

Irã mantém rejeição a negociações diretas

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, que lidera a delegação iraniana, afirmou que os encontros resultaram na criação de um canal de comunicação entre as partes, que começará a funcionar nesta quinta-feira, 2, para registrar e comunicar eventuais violações dos compromissos assumidos.

Segundo o diplomata, Teerã continua rejeitando qualquer negociação direta com Washington em Doha, mantendo o formato de conversas mediadas pelo Catar e pelo Paquistão.

Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou nesta quarta-feira que o diálogo avança de forma positiva.

"A desnuclearização do Irã está indo bem. Eles tiveram reuniões muito boas e veremos", afirmou o presidente americano a jornalistas.

Outro tema discutido na rodada de negociações foi a liberação de ativos iranianos bloqueados no exterior. Segundo Gharibabadi, o assunto permanece como uma das prioridades de Teerã para qualquer acordo definitivo.

O negociador afirmou que houve entendimento sobre os tipos de bens que poderão ser adquiridos com parte dos cerca de US$ 6 bilhões em recursos iranianos congelados, cuja liberação integra as negociações entre os dois países.

*Com AFP