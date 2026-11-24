A economia da Argentina entrou em recessão técnica após registrar retração pelo segundo trimestre consecutivo, segundo estimativas de economistas. A atividade econômica caiu 1,2% em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com cálculos feitos a partir dos dados divulgados nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Essa foi a terceira queda consecutiva na comporação anual.

A confirmação do cenário de recessão técnica, porém, ainda depende da confirmação dos dados oficiais do Produto Interno Bruto (PIB), previstos para 16 de dezembro.

"Com os dados recentemente publicados, entramos em recessão técnica, embora haja que esperar o dado do PIB que será publicado no próximo dia 16 de dezembro para oficializá-lo", disse Federico Glustein, economista e professor de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, à AFP.

Na comparação mensal, com ajuste sazonal, a atividade avançou 1,1% em setembro. A alta, contudo, não foi suficiente para compensar as perdas acumuladas ao longo do trimestre. Com isso, a economia completou três meses consecutivos de queda na comparação anual.

O crescimento acumulado nos primeiros nove meses de 2026 ficou em 1%, menos da metade dos 2,2% registrados até o fim do primeiro semestre.

O Indec também revisou os resultados anteriores. A alta de agosto em relação a julho passou de 0,1% para 0,4%, enquanto a queda na comparação anual foi ajustada de 1,7% para 1,6%. Em julho, a retração mensal foi revisada de 2,8% para 2,5%.

Mesmo com os resultados positivos de agosto e setembro, a recuperação ainda não compensou as perdas registradas em julho. Em setembro, o nível de atividade estava 2,4% abaixo do registrado em dezembro de 2025 e 2,8% inferior ao de março deste ano.

Outro indicador que aponta para a perda de fôlego da economia é o chamado tendência-ciclo, que busca eliminar oscilações pontuais para identificar a trajetória da atividade. Segundo a nova série do Indec, o índice não apresenta variações percentuais significativas há oito meses.

O que dizem os economistas

O economista Gabriel Caamaño, diretor da consultoria Outlier, também considera o cenário praticamente confirmado para recessão técnica. Para ele, as retrações registradas nos dois trimestres são suficientemente expressivas para que os números oficiais não alterem essa avaliação.

“Apesar dos ajustes na série de dados, a economia contraiu 1% no segundo trimestre em comparação com o primeiro e 1,8% no terceiro em comparação com o segundo. Essas variações negativas são significativas o suficiente para prever que o número do PIB não alterará esse cenário”, explicou ao jornal argentino La Nácion.

Caamaño, no entanto, avaliou que a recessão pode ser breve. Segundo ele, as altas de agosto e setembro recuperaram pouco mais da metade das perdas de julho. Caso a atividade permaneça no nível de setembro até o fim do ano, o quarto trimestre teria crescimento de 0,8% em relação ao terceiro.

“Os indicadores de outubro mostram que a economia continua a se recuperar, embora em ritmo mais lento do que em setembro”, afirmou.

Já Claudio Caprarulo, diretor da consultoria Analytica, afirmou que o resultado de setembro, com alta mensal de 1%, ficou dentro das expectativas e reforça o diagnóstico de recessão.

“Se o nível de atividade não mudar em média durante o quarto trimestre, a economia crescerá apenas 0,3% em comparação com 2025”, avaliou.

Em comunicado, o Indec afirmou que não cabe ao órgão determinar se a economia está em recessão, em resposta às consultas recebidas após a divulgação dos números.

"Identificar uma recessão exige a avaliação de múltiplas dimensões da atividade econômica, e não de um único indicador", afirmou o instituto.

(Com informaçõe da AFP e Lá Nacion)