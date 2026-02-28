EUA dizem que ofensiva contra o Irã durará dias, afirma Fox News

A ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã deve se estender por vários dias, e não por poucas horas, segundo informaram autoridades americanas à emissora Fox News neste sábado, 28.
De acordo com as fontes, a dimensão dos ataques iniciados neste sábado contra alvos iranianos, em coordenação com Israel, exige uma operação prolongada e não se trata de uma ação limitada ou pontual.
Em pronunciamento no qual anunciou o início da ofensiva, o presidente Donald Trump afirmou que a operação tem “larga escala” e admitiu a possibilidade de baixas entre militares americanos.
Trump declarou ainda que espera que os ataques levem a uma deserção em massa nas forças de segurança iranianas e incentivem a população a se levantar contra o regime dos aiatolás, no poder desde a Revolução Islâmica de 1979.
Segundo as informações divulgadas pela Fox News, os Estados Unidos estariam concentrando seus ataques em instalações militares e no sistema de mísseis do Irã, enquanto Israel teria como alvos centros de poder do regime, incluindo o líder supremo, Ali Khamenei, e o presidente Massoud Pezeshkian.
O Irã respondeu com o lançamento de mísseis balísticos contra Israel e contra bases americanas no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos.
O alerta do Irã
O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciou neste sábado, 28, o fechamento de escolas e universidades e determinou que repartições públicas operem com apenas 50% da capacidade.
O órgão também recomendou que a população deixe Teerã diante da expectativa de novos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra a capital.
“Segundo as informações obtidas sobre esses dois regimes, suas operações em Teerã e em algumas outras cidades continuarão”, informou o conselho em comunicado. A nota acrescenta que, “na medida do possível e mantendo a calma, recomenda-se viajar para outros centros e cidades, se for viável, para se manter a salvo”.
Pela manhã, a autoridade de Aviação Civil do Irã anunciou o fechamento do espaço aéreo e orientou a população a não se dirigir aos aeroportos.