EUA dizem que ofensiva contra o Irã durará dias, afirma Fox News

A ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã deve se estender por vários dias, e não por poucas horas, segundo informaram autoridades americanas à emissora Fox News neste sábado, 28.

De acordo com as fontes, a dimensão dos ataques iniciados neste sábado contra alvos iranianos, em coordenação com Israel, exige uma operação prolongada e não se trata de uma ação limitada ou pontual.

Em pronunciamento no qual anunciou o início da ofensiva, o presidente Donald Trump afirmou que a operação tem “larga escala” e admitiu a possibilidade de baixas entre militares americanos.

Trump declarou ainda que espera que os ataques levem a uma deserção em massa nas forças de segurança iranianas e incentivem a população a se levantar contra o regime dos aiatolás, no poder desde a Revolução Islâmica de 1979.

Segundo as informações divulgadas pela Fox News, os Estados Unidos estariam concentrando seus ataques em instalações militares e no sistema de mísseis do Irã, enquanto Israel teria como alvos centros de poder do regime, incluindo o líder supremo, Ali Khamenei, e o presidente Massoud Pezeshkian.

O Irã respondeu com o lançamento de mísseis balísticos contra Israel e contra bases americanas no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos.