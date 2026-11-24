O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não convidar o presidente da Argentina, Javier Milei, para a cerimônia de posse de seu quarto mandato, marcada para 5 de janeiro, e confirmou que o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, não retornará às suas funções no país vizinho. As informações foram publicadas nesta terça-feira, 24, pelo jornal argentino Clarín.

Procurados pela EXAME, o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) ainda não se manifestaram. A reportagem aguarda posicionamento oficial e o texto será atualizado caso haja retorno.

De acordo com o Clarín, interlocutores próximos ao chanceler Mauro Vieira informaram que Bitelli voltará a Buenos Aires apenas para realizar sua mudança e que a representação brasileira na Argentina permanecerá no nível de encarregado de negócios por mais tempo. Pouco depois, segundo o jornal, o governo brasileiro comunicou também que Mileinão será convidado para a posse — revertendo sinalizações anteriores de que o presidente argentino receberia o convite, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As decisões seriam uma reação direta a declarações feitas no último sábado pelo chanceler argentino, Pablo Quirno, durante participação no programa de televisão de Mirtha Legrand e Juanita Viale. Segundo a publicação, o governo Lula manifestou forte incômodo com a gestão Milei e acusou Quirno de "mentir" em reiteradas oportunidades.

Dúvidas sobre a eleição e ataques a Lula

Durante a entrevista, Quirno foi questionado pelo jornalista do Clarín Ignacio Ortelli sobre o fato de o governo argentino não ter reconhecido oficialmente a reeleição de Lula — que venceu Flávio Bolsonaro no segundo turno de 25 de outubro com 51,7% dos votos válidos contra 48,2%. Segundo o jornal, Milei foi um dos poucos líderes, ao lado de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, a não reconhecer o resultado.

Em resposta, o chancelerargentino afirmou que houve "situações dentro do processo eleitoral que colocavam de alguma maneira em dúvida toda a situação" e sustentou que cabe ao tribunal eleitoral brasileiro reconhecer a eleição, dizendo que o posicionamento de Buenos Aires não altera o resultado.

Na mesma conversa, Quirno minimizou os ataques feitos por Milei a Lula nos últimos anos — entre eles termos como "ladrão", "corrupto", "comunista" e "lixo socialista" —, classificando-os como "qualificativos" e "não insultos", além de argumentar que o presidente brasileiro teria chamado Milei de "louco".

Atrito sobre a Venezuela

Outro ponto que gerou forte reação em Brasília, segundo o Clarín, foi o relato de Quirno sobre a representação diplomática da Argentina na Venezuela após a captura militar de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em 3 de janeiro. O chanceler afirmou que o Brasil teria deixado de representar os interesses argentinos três dias após a saída de Maduro por causa de um retuíte de Milei de uma foto de Lula com Maduro, o que teria colocado cidadãos argentinos em risco.

Fontes do governo brasileiro ouvidas pelo jornal rebateram a versão e afirmaram que Quirno mentiu tanto sobre o processo eleitoral brasileiro quanto sobre a custódia da residência diplomática argentina em Caracas. Segundo o Clarín, interlocutores ligados a Mauro Vieira destacaram que o Brasil cuidou dos interesses argentinos na Venezuela sob pressão entre 2024 e 2026 e só deixou a representação quando o governo da Itália assumiu a função — depois de colaboradores de María Corina Machado já terem sido retirados do local.

"É um ingrato, além de ser mentira", afirmou uma fonte próxima ao chanceler brasileiro ao jornal argentino. Ainda de acordo com o Clarín, integrantes do governo Lula classificam como "perigosamente infantil" a condução diplomática do governo Milei. Embora Quirno tenha dito que a crise política não afetaria a relação econômica bilateral, o diário relata que o novo desgaste preocupa o empresariado dos dois países.