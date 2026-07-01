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Trump afirma que diálogo indireto entre EUA e Irã avança no Catar

Declaração foi feita antes de viagem à Dakota do Norte a bordo do novo Air Force One recebido do Catar

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 10h57.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que as negociações indiretas entre Washington e o Irã, realizadas em Doha, no Catar, estão avançando "muito bem".

Segundo o republicano, as reuniões representam progresso nas discussões sobre a desnuclearização iraniana.

A declaração foi feita a jornalistas momentos antes de Trump embarcar no novo Air Force One, aeronave presenteada pelo Catar, para uma viagem ao estado da Dakota do Norte.

"A desnuclearização do Irã está indo bem. Eles tiveram reuniões muito boas e veremos", afirmou o presidente.

Trump volta a defender pressão sobre o Irã

Ao comentar o andamento das negociações, Trump também voltou a defender a postura adotada pelos Estados Unidos em relação a Teerã.

"Nós os atingimos fortemente", disse o presidente, antes de acrescentar que, apesar da pressão exercida por Washington, as conversas estão evoluindo "muito bem".

*Com AFP

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