O governo Trump prepara uma nova rodada de tarifas contra a China, a União Europeia (UE) e dezenas de outros países, segundo informou o jornal The Wall Street Journal nesta terça-feira, 24. O Brasil não é citado na reportagem.

O anúncio é esperado para esta semana. As fontes ouvidas pelo jornal avisam, no entanto, que o cronograma ainda pode mudar.

O argumento é que os subsídios industriais concedidos por esses governos prejudicam as empresas americanas.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, deve apresentar o resultado de uma investigação de vários meses sobre os incentivos dados à indústria pela China, pela UE e por outras 14 economias.

Para o governo Trump, subsídios e outras formas de apoio estatal aumentam a capacidade de produção desses países e permitem que suas empresas vendam mais barato no mercado internacional. Na avaliação da administração americana, isso reduz a competitividade dos fabricantes dos EUA.

O que se sabe sobre as alíquotas

Os percentuais ainda não foram definidos. Integrantes do governo, no entanto, já indicaram que pretendem adotar taxas parecidas com as fixadas por Trump em 2025, antes de a Suprema Corte derrubar, em fevereiro de 2026, a primeira rodada de tarifas.

Países que fecharam acordos comerciais com Washington, como Japão e UE, devem ter as novas cobranças ajustadas aos termos desses pactos, assinados antes da decisão judicial. Com isso, UE, Japão e Coreia do Sul provavelmente terão tarifas de até 15%. Já Vietnã e Índia podem ficar com alíquotas mais altas, dependendo do que negociaram com Trump.

A China deve receber uma tarifa maior do que a aplicada à maioria dos demais países. Segundo as fontes do jornal, autoridades americanas veem os subsídios chineses como especialmente amplos e causadores de distorções na economia global.