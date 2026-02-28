Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que Ali Khamenei está morto

"Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei", disse Trump

À esquerda, Donald Trump, e à direita, aiatolá Ali Khamenei (AFP PHOTO/ HO/KHAMENEI.IR/AFP)

À esquerda, Donald Trump, e à direita, aiatolá Ali Khamenei (AFP PHOTO/ HO/KHAMENEI.IR/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18h51.

Última atualização em 28 de fevereiro de 2026 às 18h52.

Donald Trump afirmou neste sábado, 28, que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei morreu durante a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

A afirmação foi feita via rede social Truth Social.

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e sua gangue de bandidos sedentos de sangue. Ele não conseguiu escapar de nossa inteligência e de nossos sofisticados sistemas de rastreamento e, trabalhando em estreita colaboração com Israel, não havia nada que ele, ou os outros líderes que foram mortos junto com ele, pudessem fazer. Esta é a maior chance para o povo iraniano recuperar seu país. Estamos ouvindo que muitos de seus membros da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), das Forças Armadas e de outras forças de segurança e policiais não querem mais lutar e estão buscando imunidade. Como eu disse ontem à noite: "Agora eles podem ter imunidade, depois só terão a morte!" Esperamos que a Guarda Revolucionária Islâmica e a Polícia se unam pacificamente aos patriotas iranianos e trabalhem juntos como uma unidade para trazer o país de volta à grandeza que ele merece. Esse processo deverá começar em breve, visto que, não apenas com a morte de Khamenei, mas o país foi, em apenas um dia, amplamente destruído e até mesmo arrasado. Os bombardeios pesados ​​e precisos, contudo, continuarão ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançarmos nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, DE FATO, NO MUNDO! Agradeço a sua atenção a este assunto. PRESIDENTE DONALD J. TRUMP"

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116150413051904167

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpIrãEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

'Temos a sensação' de que relatos sobre morte de Khamenei são 'corretos', diz Trump

Ali Khamenei está morto? O que dizem Estados Unidos, Israel e Irã

Comissão investiga acidente aéreo que deixou ao menos 22 mortos na Bolívia

Bombardeios iranianos no Golfo espalham pânico e deslocam civis

Mais na Exame

Mundo

'Temos a sensação' de que relatos sobre morte de Khamenei são 'corretos', diz Trump

Esporte

Laterais, substituições e VAR: as novas regras da IFAB para a Copa do Mundo

Carreira

‘Saúde não é só física, é também mental e social’, diz presidente do Grupo Fleury

Casual

Birkenstock lança capítulo dois da coleção Ensemble 1774