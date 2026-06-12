EUA dizem que podem assinar acordo com Irã nos 'próximos dias'

O pacto também obrigaria o Irã a "deixar de financiar a violência" em outros países do Oriente Médio (Imagem gerada por IA)
Agência de Notícias
Publicado em 12 de junho de 2026 às 16h59.
Os Estados Unidos esperam assinar "nos próximos dias" um acordo com o Irã para pôr fim à guerra que cumpriria os "objetivos principais" do presidente americano, Donald Trump, como reabrir o estreito de Ormuz e lançar as bases para desmantelar o programa nuclear iraniano, declarou nesta sexta-feira um funcionário de alto escalão do governo.
"Esperamos assinar este acordo nos próximos dias. Não posso lhe dar uma data exata", declarou, sob condição de anonimato, uma autoridade a jornalistas. Ele disse que confia em 85% que o acordo poderá ser assinado.
A fonte afirmou que a minuta do acordo "cumpre os objetivos centrais que o presidente dos EUA estabeleceu" ao iniciar a guerra contra o Irã em fevereiro, colocando Washington "em uma posição muito, muito favorável".
O funcionário declarou que o acordo reabriria o estreito de Ormuz e levaria "ao desmantelamento do programa nuclear iraniano", além de permitir que os EUA adquirissem o urânio enriquecido pela república islâmica para a sua destruição.
O pacto também obrigaria o Irã a "deixar de financiar a violência" em outros países do Oriente Médio, mas também faria com que todos respeitassem a soberania territorial iraniana.
Em contrapartida, o Irã receberia um alívio nas sanções impostas, o que lhe permitiria "reintegrar-se à economia mundial", acrescentou.
Após alguns dias de confrontos no golfo Pérsico - os mais graves desde o cessar-fogo decretado em abril -, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira que um "memorando de entendimento" com os EUA "nunca esteve tão próximo".
O vice-presidente americano, JD Vance, assegurou nesta sexta-feira que não serão liberados recursos para o Irã em troca da assinatura de um acordo de paz