J.D. Vance diz que Trump ainda prefere uma solução diplomática com o Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o presidente Donald Trump mantém preferência por uma solução diplomática com o Irã.

A declaração ocorreu em entrevista ao programa "America's Newsroom", da Fox News. Vance afirmou que o governo americano espera que Teerã trate o tema com seriedade nas negociações marcadas para quinta-feira.[/grifar]

Durante a participação no programa, Vance reiterou que Trump já declarou publicamente que o Irã não pode desenvolver uma arma nuclear. Segundo ele, o presidente pretende alcançar esse objetivo por vias diplomáticas, mas dispõe de outras alternativas caso considere necessário.

Negociações em Genebra

As delegações dos Estados Unidos e do Irã realizam, na quinta-feira, em Genebra, a terceira rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã. O encontro dá sequência às conversas iniciadas entre os dois países em torno das atividades nucleares iranianas.

Vance declarou que espera que os representantes iranianos considerem a posição manifestada por Trump ao longo do processo de diálogo. Questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos desejarem a renúncia do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, o vice-presidente evitou comentar o tema.

"Estamos sentados para mais uma rodada de negociações diplomáticas com os iranianos, tentando chegar a um acordo razoável", disse Vance.