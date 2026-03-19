Gás europeu dispara 35% com crise no Oriente Médio

Os preços do gás natural europeu dispararam até 35% nesta quinta-feira, 19, após ataques a infraestruturas energéticas no Oriente Médio elevarem o risco sobre o abastecimento global.

A alta ocorre após ofensivas atingirem o terminal de Ras Laffan, no Catar, maior complexo de GNL do mundo. Autoridades locais relataram danos extensos após ataques com mísseis na região.

O movimento reflete o papel estratégico do Catar no fornecimento global de gás liquefeito. Interrupções nas operações do país impactam diretamente o mercado europeu, dependente de importações de GNL.

A escalada também atingiu o campo de South Pars, no Irã, ampliando a pressão sobre a oferta energética global. Os ataques aumentam o risco de interrupções simultâneas em importantes polos de produção.

O petróleo acompanhou a volatilidade. O Brent atingiu US$ 116,44, com alta de 8,43%, impulsionado pelo temor de restrições no fornecimento e pela instabilidade no Estreito de Ormuz.