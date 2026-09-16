União Europeia propõe status inédito de 'membro associado' ao Canadá

RESUMO | A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira, 16, que o Canadá se torne o primeiro “membro associado” da União Europeia. A iniciativa prevê ampliar a cooperação em defesa, tecnologia, energia e minerais críticos, embora esse status não esteja definido juridicamente nos tratados do bloco.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira, 16, que o Canadá se torne o primeiro “membro associado” da União Europeia (UE).

A proposta foi apresentada durante discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na presença do primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

“Gostaria de trabalhar com você para abrir a porta para que o Canadá seja o primeiro membro associado da UE”, declarou Von der Leyen a Carney. A iniciativa ocorre em meio às tensões comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos e à busca europeia por novas alianças.

O status de “membro associado” não é definido juridicamente pelos tratados da União Europeia. Uma proposta semelhante havia sido apresentada pela Alemanha para a Ucrânia, permitindo a participação do país em reuniões e cúpulas europeias, mas sem direito a voto.

Von der Leyen defendeu uma relação com o Canadá que vá além do comércio.

“Trabalharemos na manufatura inteligente. Criaremos uma aliança tecnológica. Integraremos as bases da indústria de defesa. Faremos do Ártico um projeto emblemático conjunto”, declarou.

Energia, minerais críticos, baterias, inteligência artificial e segurança cibernética e econômica também foram citados como áreas de cooperação.

Canadá e UE ampliam parceria

Canadá e União Europeia já possuem um acordo comercial que, segundo Von der Leyen, elevou em mais de 75% o comércio entre as partes em menos de uma década.

Agora, Ottawa busca ampliar a relação em outras áreas. O embaixador canadense na UE, Jonathan Wilkinson, afirmou à AFP que o país espera concluir um acordo para permitir que o Banco Europeu de Investimento financie projetos canadenses de minerais críticos.

O Canadá também se tornou neste ano a primeira nação não europeia a aderir a um programa europeu de empréstimos para a defesa.

“Vemos o mundo com os mesmos olhos, da IA (inteligência artificial) à mudança climática, do Ártico à geopolítica”, afirmou Von der Leyen.

Pressão dos EUA aproxima Canadá da Europa

A proposta surge em meio à guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos. As relações entre Washington e Bruxelas também são marcadas por tensões, enquanto a Europa busca ampliar sua margem de atuação entre Estados Unidos e China.

Von der Leyen afirmou que é urgente “reinventar nossas alianças” e ampliar a cooperação com Ottawa.

“Esta aliança não é direcionada contra ninguém, e sim para a nossa força comum”, declarou.

UE propõe Conselho Europeu de Segurança

No mesmo discurso, Von der Leyen propôs a criação de um Conselho Europeu de Segurança com participação da União Europeia, Canadá, Noruega e Reino Unido.

“A urgência é ainda maior hoje, dada a natureza e a magnitude dos riscos em jogo. Por isso, apresentaremos nossas ideias para que um Conselho Europeu de Segurança se torne realidade”, declarou.

Ela também sugeriu um “protocolo de segurança de emergência”, inspirado no Artigo 4º do Tratado da Otan. Segundo Von der Leyen, o mecanismo permitiria aos países coordenar respostas diante de situações de crise.

Guerra na Ucrânia entra na agenda

A proposta ocorre também em um cenário de preocupação europeia com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Von der Leyen citou uma “tentativa de ataque com drone” contra o aeroporto alemão de Leipzig, atribuída por Berlim a Moscou.

Sobre a Ucrânia, a presidente da Comissão Europeia prometeu apoiar Kiev “mais do que nunca neste inverno de guerra, que será o pior de todos”.

“Forneceremos ajuda humanitária e reforçaremos o fornecimento de energia e aquecimento à Ucrânia”, declarou. A dirigente também prometeu reforçar a defesa aérea ucraniana.

O Canadá vai se tornar membro da União Europeia?

Ursula von der Leyen propôs que o Canadá seja o primeiro “membro associado” da União Europeia, mas a iniciativa ainda não representa uma adesão formal. A presidente da Comissão Europeia declarou que pretende trabalhar com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, para viabilizar esse status.

O que significa ser membro associado da União Europeia?

O status de “membro associado” não é definido juridicamente pelos tratados da União Europeia. Uma proposta semelhante apresentada pela Alemanha para a Ucrânia previa participação em reuniões e cúpulas europeias, mas sem direito a voto.

Em quais áreas Canadá e União Europeia pretendem ampliar a cooperação?

A cooperação incluiria manufatura inteligente, tecnologia, defesa, energia, minerais críticos, baterias, inteligência artificial e segurança cibernética e econômica. Ursula von der Leyen também propôs transformar o Ártico em um projeto conjunto.

O que é o Conselho Europeu de Segurança proposto por Von der Leyen?

O Conselho Europeu de Segurança reuniria União Europeia, Canadá, Noruega e Reino Unido para ampliar a coordenação diante de riscos comuns. Von der Leyen também sugeriu um “protocolo de segurança de emergência” inspirado no Artigo 4º do Tratado da Otan.

Por que Canadá e União Europeia estão estreitando relações?

A aproximação ocorre em meio à guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos e às tensões nas relações de Washington com Bruxelas. Von der Leyen afirmou que é urgente “reinventar nossas alianças”, mas declarou que a iniciativa não é direcionada contra nenhum país.