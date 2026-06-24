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Espriella promete fortalecer relações da Colômbia com Israel

O presidente eleito disse que a relação entre os países será 'como nunca antes'; Israel foi por anos um dos maiores fornecedores de armamento ao Estado colombiano

De La Espriella: o novo presidente eleito da Colômbia tem plano de governo centrado na aproximação a Washington e combate ao narcotráfico (Vanessa Romero/AFP)

De La Espriella: o novo presidente eleito da Colômbia tem plano de governo centrado na aproximação a Washington e combate ao narcotráfico (Vanessa Romero/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h42.

O presidente eleito da Colômbia, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a relação do país com Israel será "como nunca antes". O próximo chefe do Executivo teve uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar.

"A Colômbia restaurará e fortalecerá sua relação com o Estado de Israel como nunca antes", disse o advogado bilionário no X, após um telefonema com o ministro israelense. Ele também promete que Israel pode "contar com a Colômbia como um amigo leal e um aliado firme".

Pouco antes, Gideon Sa'ar havia afirmado em seu perfil no X que "o presidente eleito reiterou em nossa conversa seu compromisso, que ele também expressou durante a campanha eleitoral em seu país, com a aliança entre Israel e a Colômbia, que será mais forte do que nunca. Eu também enfatizei nosso forte desejo de consolidar essa aliança para o bem-estar de nossos dois povos."

Com a mudança de presidência colombiana no dia 7 de agosto, a expectativa é que Espriella reverterá políticas sancionárias do presidente colombiano esquerdista Gustavo Petro.

Após quatro anos de governo Petro, a relação entre os países é tensa. O presidente em fim de mandato criticou duramente os ataques israelenses na Faixa de Gaza e rompeu as relações diplomáticas. Ele também suspendeu as exportações de carvão para Israel e as compras de armamentos israelenses, que já foi um dos principais parceiros militares da Colômbia.

Aliança com Trump

Outra aliança já firmada pelo presidente eleito é com os Estados Unidos. Trump parabenizou  nesta segunda-feira, 22, o novo presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, após a vitória nas eleições contra o esquerdista Iván Cepeda.

"Parabéns a “El Tigre” (o tigre!) Abelardo de la Espriella, o novo Presidente da Colômbia! Foi uma grande honra apoiá-lo e espero trabalhar em conjunto para construir uma relação sólida entre a Colômbia e os Estados Unidos da América, que trará novos patamares de grandeza para ambos os países!"

Sem experiência prévia em cargos eletivos, De la Espriella derrotou por menos de um ponto percentual o senador Iván Cepeda, aliado do presidente Gustavo Petro. O resultado encerra o ciclo iniciado em 2022, quando a esquerda chegou ao poder pela primeira vez na história do país.

De la Espriella agradeceu o que chamou de "apoio decisivo" de Trump e prometeu que, se for eleito para suceder Petro, manterá uma relação com os Estados Unidos "como nunca antes". O candidato também defende uma política de linha-dura contra guerrilhas e grupos narcotraficantes, com apoio dos Estados Unidos.

Trump já declarou apoio a outros políticos de direita em processos eleitorais na América Latina. Entre os exemplos recentes estão o presidente argentino, Javier Milei, durante eleições legislativas em seu país, além de acenos ao presidente chileno, José Antonio Kast, e ao hondurenho Nasry Asfura.

Aproximação com Washington na segurança pública

A reaproximação com EUA e Israel do novo mandatário eleito tem relação também com o principal eixo de seu plano de governo, o combate ao narcotráfico e aos grupos armados ilegais.

A Colômbia segue como a maior produtora mundial de cocaína e convive com a atuação de guerrilhas, dissidências e organizações criminosas em diferentes regiões do país.

Durante a campanha, De la Espriella prometeu lançar um "Plano Colômbia II", em referência ao programa de cooperação entre Bogotá e Washington que marcou o início dos anos 2000.

Entre as propostas apresentadas estão bombardeios contra grupos armados, retomada da erradicação de cultivos ilícitos com herbicidas e ampliação da cooperação militar com os Estados Unidos.

O presidente eleito também defende a integração da Colômbia à aliança internacional de combate ao crime organizada pelos Estados Unidos e liderada pelo presidente Donald Trump.

"Não haverá zonas proibidas para o Estado, não haverá criminosos impunes e intocáveis. Não haverá organizações acima da Constituição e da lei", afirmou após a divulgação do resultado eleitoral.

Com informações da AFP

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