Eleições começam fora do Brasil: brasileiros residentes na Nova Zelândia vão às urnas

A eleição presidencial brasileira começou antes mesmo da abertura das urnas no país. Os 3,1 mil brasileiros aptos a votar na Nova Zelândia foram os primeiros a participar do pleito de 2026. A votação começou às 16h deste sábado, 3, pelo horário de Brasília — o equivalente às 8h de domingo, 4, no horário local.

Os brasileiros que vivem no exterior votam exclusivamente para presidente da República. Na Nova Zelândia, há apenas uma seção eleitoral, instalada na capital, Wellington.

Votação segue o horário de Brasília

Apesar da diferença de fuso horário, as seções eleitorais no Brasil e no exterior seguem o mesmo período de votação pelo horário de Brasília. As urnas ficam abertas das 8h às 17h deste domingo, 4.

No exterior, o eleitorado brasileiro está distribuído por 186 cidades. Ao todo, são 918,9 mil brasileiros aptos a votar fora do país, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Estados Unidos concentram maior eleitorado

Os Estados Unidos têm o maior número de brasileiros aptos a votar no exterior, com 265 mil eleitores registrados. Portugal aparece em seguida, com 134 mil, e o Japão tem 88,3 mil.

Entre as cidades, Lisboa concentra o maior eleitorado brasileiro, com 78 mil pessoas registradas. Boston e Porto aparecem na sequência.

Na outra ponta, há países com apenas um brasileiro registrado para votar. É o caso da Coreia do Norte e de Bangladesh.

Eleitorado no exterior cresce 30% em quatro anos

O número de brasileiros registrados para votar fora do país aumentou mais de 30% desde a eleição anterior. Em 2022, eram 697 mil eleitores no exterior.

O contingente atual, de 918,9 mil pessoas, é o maior já registrado desde o início da série histórica, em 2010.

Abstenção é alta entre brasileiros fora do país

Apesar do crescimento do eleitorado no exterior, uma parcela significativa dos brasileiros registrados não comparece às urnas.

Nas eleições de 2022, 51% dos eleitores aptos a votar no exterior não foram às urnas. Em 2018 e 2014, a taxa de abstenção foi ainda maior, de 59%.