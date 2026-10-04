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Eleições 2026: Flávio Bolsonaro tem 53,23% dos votos válidos nas Filipinas; Lula tem 41,94%

Dos 229 eleitores aptos a votar na seção, 63 compareceram às urnas, o que representa abstenção de 72,49%

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08h16.

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A votação de brasileiros nas Filipinas terminou neste domingo, 4, com Flávio Bolsonaro (PL) à frente na disputa pela Presidência: o senador recebeu 33 votos, ou 53,23% dos votos válidos, segundo o boletim de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 26 votos (41,94%). A diferença entre os dois foi de sete votos.

Renan Santos teve dois votos (3,23%) e Ronaldo Caiado, um (1,61%). Os demais candidatos não foram votados.

A urna registrou 62 votos válidos, um nulo e nenhum em branco.

Dos 229 eleitores aptos a votar na seção, 63 compareceram. A abstenção foi de 72,49%.

A votação foi encerrada às 17h02, no horário local, e o boletim foi emitido dois minutos depois.

O boletim de urna é emitido ao fim da votação em cada seção, mas o resultado oficial do exterior só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois das 17h, no horário de Brasília.

Resultado nas Filipinas

  • Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
  • Lula: 26 votos (41,94%)
  • Renan Santos: 2 votos (3,23%)
  • Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Filipinas

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