Segurança pública vira fator decisivo em 70% das eleições na América Latina

A segurança pública se tornou a principal temática das disputas eleitorais latino-americanas nesta década. De acordo com levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília (UnB), 70% das eleições ocorridas na região entre 2023 e 2026 tiveram como campanhas vencedoras as centradas no combate à criminalidade, na restauração da ordem e no enfrentamento ao crime organizado.

O cientista mapeou 19 disputas presidenciais, excluindo Venezuela, Cuba e Nicarágua, cujos processos eleitorais são contestados. Na pesquisa, ele identificou que, em 13 delas, venceram lideranças cujo discurso de campanha gravitou em torno da segurança.

Segundo Medeiros, o eleitor médio da região, que teme ser assaltado, extorquido ou viver sob influência de facções criminosas, tende a priorizar candidatos que transmitam capacidade de impor ordem. O binômio corrupção e segurança, observa ele, tornou-se uma das marcas das eleições recentes no continente.

Milei, Espriella, Fujimori e Bukele

Alguns casos centrais ilustram bem essa tendência. Na Argentina, em 2023, Javier Milei combinou discurso antissistema com promessa de endurecimento contra o crime para chegar ao poder.

No mesmo ano, Daniel Noboa venceu no Equador com a segurança pública no centro do debate e foi reeleito em 2025, com o país atravessando uma escalada de violência sem precedentes provocada por disputas entre facções do narcotráfico.

Em 2024, a reeleição de Nayib Bukele em El Salvador consolidou a narrativa de tolerância zero como ativo eleitoral.

No ano seguinte, Chile, Bolívia e Honduras também realizaram eleições marcadas pelo combate ao crime organizado. José Antonio Kast venceu no Chile, Rodrigo Paz na Bolívia e Nasry Asfura em Honduras.

Em fevereiro de 2026, Laura Fernández foi eleita presidente da Costa Rica com a promessa de construir megapresídios nos moldes de El Salvador para lidar com a criminalidade crescente no país.

E recentemente a Colômbia elegeu Abelardo de la Espriella, que venceu com propostas linha-dura para combater o crime organizado: prometeu uma ofensiva militar contra o narcotráfico e a construção de 10 megapresídios.

No Peru, com 99,6% das urnas apuradas, Keiko Fujimori lidera a disputa presidencial, também com agenda centrada na segurança.

O levantamento mostra ainda que, das 19 eleições entre 2023 e 2026, partidos ou candidatos de esquerda venceram apenas quatro: no Uruguai (Yamandú Orsi), na Guiana (Irfaan Ali), no Suriname (Jennifer Simons) e no México (Claudia Sheinbaum). Nenhuma dessas campanhas teve a segurança como eixo central.

As demais foram vencidas por lideranças de centro ou direita, em grande parte com plataformas de endurecimento penal.

Panorama da violência na América Latina

A ascensão da segurança pública como centro do debate político está em acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgados em 2024. O estudo do FMI aponta que, embora a região concentre apenas 8% da população mundial, ela responde por 29% dos homicídios globais, uma taxa média ao longo da última década quase 12 vezes maior do que a de economias desenvolvidas.

A taxa mediana de homicídios na região se manteve relativamente estável na última década, com variações importantes entre países. El Salvador registrou a queda mais acentuada da região, impulsionada pela intensificação das operações de segurança contra gangues.

Brasil, Colômbia e México também apresentaram quedas, mas ainda são responsáveis por 70% dos homicídios da região, tendo 60% da população.

Na direção oposta, o Equador viveu uma escalada sem precedentes, com a taxa de homicídios saltando de 5,7 para 45,1 por 100 mil habitantes entre 2018 e 2023, em razão de disputas entre facções do tráfico de drogas nos portos de Esmeraldas e Guaiaquil.

O FMI destaca que a criminalidade é um fenômeno altamente localizado. Cerca de 50% dos crimes na América Latina ocorrem em apenas 2,5% do espaço urbano. Oito dos dez países mais violentos do mundo e 40 das 50 cidades mais perigosas estão na região.