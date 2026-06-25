Lula parabeniza vitória de Espriella na Colômbia e fala em 'amizade acima de ideologias'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quinta-feira, 25, o “povo colombiano” pelo processo eleitoral que levou à eleição de Abelardo de la Espriella à Presidência da Colômbia, segundo apuração divulgada pela Registradoria Nacional do país.

Em publicação na rede social X, Lula afirmou que a relação entre Brasil e Colômbia deve ser mantida independentemente de alinhamentos políticos e destacou temas de cooperação bilateral, como meio ambiente, combate à pobreza e segurança pública.

“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a superação de desafios comuns como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, escreveu o presidente.

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Eleição foi marcada por margem apertada

A vitória de Abelardo de la Espriella ocorreu em uma disputa considerada uma das mais apertadas da história recente do país. Segundo dados preliminares da Registradoria Nacional, o candidato obteve 49,66% dos votos, contra 48,70% do adversário Iván Cepeda.

A diferença entre os dois ultrapassa 250 mil votos, em um pleito marcado por forte polarização política e contestação em parte do período de apuração.

Após a divulgação do resultado, Cepeda reconheceu a derrota e afirmou que fará oposição ao novo governo.

Campanha teve apoio internacional e forte polarização

Durante a campanha, o presidente eleito foi apoiado por lideranças internacionais alinhadas à direita, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo informações da cobertura eleitoral.

O processo eleitoral também foi marcado por debates intensos sobre segurança pública e agenda econômica, além de uma divisão política acentuada no país.

Resultado reforça divisão política no país

Apesar da vitória apertada da oposição de direita, o resultado também evidenciou um cenário de forte polarização na Colômbia, com diferença inferior a um ponto percentual entre os dois principais candidatos.

Nas eleições legislativas de março, o Pacto Histórico, coalizão de esquerda, conquistou 25 das 102 cadeiras do Senado e 42 das 182 vagas da Câmara dos Representantes.

O segundo turno da eleição presidencial registrou 12,7 milhões de votos para Cepeda, que alcançou a maior votação já obtida pela esquerda no país, segundo dados oficiais divulgados após a apuração.

*Com informações de O Globo