Resultado da eleição para presidente na Bahia: Lula fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,98% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar na Bahia, com 66,17% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 28,54%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Na Bahia, 9 milhões eleitores compareceram para escolher o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 19,97%.

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Quem ficou na frente no 1º turno na Bahia?

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito como governador da Bahia, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 99,98% das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues obteve 55,8% dos votos válidos, e ACM Neto (União) recebeu 43,73%. Em terceiro ficou Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,33%.

Veja os detalhes do resultado das eleições na Bahia

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Senadores eleitos na Bahia?

Os candidatos petistas Rui Costa e Jaques Wagner foram eleitos senadores da República pelo estado da Bahia nas eleições de 2026. No caso de Wagner houve reeleição.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.