Resultado da eleição para presidente na Bahia: Lula fica em primeiro lugar

Bahia: PT vence na Bahia (Nelson Almeida/AFP)
Colaboradora
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23h42.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,98% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar na Bahia, com 66,17% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 28,54%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
Na Bahia, 9 milhões eleitores compareceram para escolher o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 19,97%.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito como governador da Bahia, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com 99,98% das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues obteve 55,8% dos votos válidos, e ACM Neto (União) recebeu 43,73%. Em terceiro ficou Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,33%.
Veja os detalhes do resultado das eleições na Bahia
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Os candidatos petistas Rui Costa e Jaques Wagner foram eleitos senadores da República pelo estado da Bahia nas eleições de 2026. No caso de Wagner houve reeleição.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.