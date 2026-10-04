Rússia atinge importante ponte em Kiev em dia de visita de chanceler alemão

Um drone russo atingiu a Ponte Norte, uma das principais ligações sobre o rio Dnipro, marcando o quarto dia consecutivo de ataques contra estruturas utilizadas diariamente por dezenas de milhares de moradores no deslocamento entre as duas margens da cidade. Imagens registraram o momento em que veículos trafegavam pela ponte enquanto o drone atingia a pista e explodia. Duas pessoas ficaram feridas, segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

O ataque ocorreu pouco depois da chegada de Merz, que realizou uma visita não anunciada para reforçar o respaldo alemão à Ucrânia em um dos momentos mais delicados desde o início da invasão em larga escala promovida pela Rússia em 2022.

Segundo o Guardian, desde que Merz assumiu o comando do governo alemão, em maio de 2025, a Alemanha se tornou a principal fornecedora de ajuda militar à Ucrânia, superando os Estados Unidos, cujo apoio vem diminuindo.

Onda de ataques recentes

Nas últimas semanas, Kiev tem enfrentado ataques quase contínuos dos novos drones russos movidos a jato. A escalada das ofensivas tem impactado a rotina da capital e aumentado as preocupações com o fornecimento de energia durante o inverno.

Durante a visita, Merz anunciou que a Alemanha financiará a produção conjunta de drones projetados para interceptar os equipamentos russos. Segundo ele, avanços técnicos significativos registrados recentemente estão acelerando a fabricação dessas aeronaves.

"Isso fortalecerá de forma rápida e concreta a defesa aérea da Ucrânia. E esse fortalecimento é urgentemente necessário", afirmou.

O líder alemão vivenciou de perto a nova realidade da capital ucraniana. Sirenes de alerta aéreo soaram diversas vezes durante sua passagem pela cidade, inclusive enquanto o presidente Volodymyr Zelensky o acompanhava em uma visita ao prédio da Academia Nacional de Ciências, severamente danificado por um ataque russo na semana passada que deixou dois mortos, de acordo com o Guardian.

Zelensky afirmou que os moradores de Kiev enfrentam "dias e noites terríveis" em razão dos bombardeios constantes e classificou os responsáveis pelos ataques como "bárbaros absolutos".

"Podemos ver neste local toda a falta de sentido desta guerra", disse Merz. Ao chegar à Ucrânia, o chanceler ressaltou que o país "precisa de todo o nosso apoio nas próximas semanas". Segundo ele, "se a Rússia não for detida, sua máquina de guerra mais cedo ou mais tarde se voltará contra nós".

Os ataques fazem parte de uma campanha mais ampla da Rússia contra a infraestrutura civil e industrial da Ucrânia. Nas últimas semanas, bombardeios atingiram centros logísticos, ferrovias, centros de dados, instalações de armazenamento médico e siderúrgicas, além de manterem a pressão sobre o sistema energético do país, especialmente às vésperas do inverno.

"Ele [Vladimir Putin] aposta na escalada constante. É exatamente isso que deseja", afirmou Zelensky durante entrevista coletiva ao lado de Merz. "Esta é a resposta para todos aqueles que acreditam que basta pedir a Putin para encerrar a guerra. Isso simplesmente não vai acontecer."

Alertas russos

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou no sábado cidadãos estrangeiros e integrantes de missões diplomáticas para que evitem permanecer ou viajar para a Ucrânia. Segundo a pasta, qualquer consequência decorrente da decisão de ignorar a recomendação será de responsabilidade dos próprios viajantes.

Em resposta, diversos embaixadores estrangeiros, incluindo o representante alemão, afirmaram nas redes sociais que permanecerão em Kiev.

"A delegação da União Europeia permanece aqui", escreveu a embaixadora do bloco, Katarína Mathernová, na rede X. "Ameaças não impedirão o apoio europeu à Ucrânia. Apenas reforçam por que esse apoio é tão importante."