Por que a Embaixada dos EUA suspendeu serviços consulares no Brasil?

Repórter
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 06h58.
A Missão dos EUA no Brasil, representação diplomática americana no país, suspendeu os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados a partir desta sexta-feira, 2, por “questões de segurança”. O comunicado não detalha as preocupações, fixa data de retomada nem aponta impactos além da interrupção do atendimento.
Os Estados Unidos suspenderam os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados no Brasil a partir desta sexta-feira, 2. A medida foi anunciada pela Missão dos EUA no Brasil devido a “questões de segurança”.
O comunicado, publicado nesta quinta-feira, 1º, não detalha quais são as preocupações que motivaram a suspensão nem informa quando os serviços serão retomados.
A orientação vale para as unidades diplomáticas americanas no país. A Missão dos EUA também pediu que cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial durante o período não compareçam à Embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas.
A Missão dos EUA no Brasil atribuiu a suspensão a “questões de segurança”. O comunicado não informou quais preocupações motivaram a medida.
Os serviços consulares foram suspensos a partir desta sexta-feira, 2. A medida foi anunciada pela Missão dos EUA no Brasil na quinta-feira, 1º.
A suspensão vale para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e para os consulados americanos no Brasil.
Cidadãos americanos que precisarem de ajuda devem contatar o plantão consular responsável por sua região, segundo o comunicado. A Missão dos EUA orientou que essas pessoas não compareçam à Embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas.
A Missão dos EUA no Brasil não informou uma data para a retomada dos serviços consulares.