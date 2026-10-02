Por que a Embaixada dos EUA suspendeu serviços consulares no Brasil?

RESUMO ＋ A Missão dos EUA no Brasil, representação diplomática americana no país, suspendeu os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados a partir desta sexta-feira, 2, por “questões de segurança”. O comunicado não detalha as preocupações, fixa data de retomada nem aponta impactos além da interrupção do atendimento.

Os Estados Unidos suspenderam os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados no Brasil a partir desta sexta-feira, 2. A medida foi anunciada pela Missão dos EUA no Brasil devido a “questões de segurança”.

O comunicado, publicado nesta quinta-feira, 1º, não detalha quais são as preocupações que motivaram a suspensão nem informa quando os serviços serão retomados.

A orientação vale para as unidades diplomáticas americanas no país. A Missão dos EUA também pediu que cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial durante o período não compareçam à Embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas.