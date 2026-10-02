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Por que a Embaixada dos EUA suspendeu serviços consulares no Brasil?

Medida começa nesta sexta-feira, 2; cidadãos americanos que precisarem de atendimento emergencial devem procurar os plantões consulares por telefone

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 06h58.

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RESUMO ＋

A Missão dos EUA no Brasil, representação diplomática americana no país, suspendeu os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados a partir desta sexta-feira, 2, por “questões de segurança”. O comunicado não detalha as preocupações, fixa data de retomada nem aponta impactos além da interrupção do atendimento.

Os Estados Unidos suspenderam os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados no Brasil a partir desta sexta-feira, 2. A medida foi anunciada pela Missão dos EUA no Brasil devido a “questões de segurança”.

O comunicado, publicado nesta quinta-feira, 1º, não detalha quais são as preocupações que motivaram a suspensão nem informa quando os serviços serão retomados.

A orientação vale para as unidades diplomáticas americanas no país. A Missão dos EUA também pediu que cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial durante o período não compareçam à Embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas.

'Perguntas frequentes'

Por que os Estados Unidos suspenderam os serviços consulares no Brasil? ＋

A Missão dos EUA no Brasil atribuiu a suspensão a “questões de segurança”. O comunicado não informou quais preocupações motivaram a medida.

Quando os serviços consulares dos EUA foram suspensos no Brasil? ＋

Os serviços consulares foram suspensos a partir desta sexta-feira, 2. A medida foi anunciada pela Missão dos EUA no Brasil na quinta-feira, 1º.

Quais unidades diplomáticas americanas foram afetadas? ＋

A suspensão vale para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e para os consulados americanos no Brasil.

Como cidadãos americanos podem pedir assistência emergencial? ＋

Cidadãos americanos que precisarem de ajuda devem contatar o plantão consular responsável por sua região, segundo o comunicado. A Missão dos EUA orientou que essas pessoas não compareçam à Embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas.

Quando os serviços consulares dos EUA serão retomados? ＋

A Missão dos EUA no Brasil não informou uma data para a retomada dos serviços consulares.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)

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