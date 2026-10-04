Lula tem 56,94% dos votos válidos na Coreia do Sul; Flávio Bolsonaro, 33,33%

A votação de brasileiros na Coreia do Sul terminou neste domingo, 4, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na disputa pela Presidência: o petista recebeu 123 votos, ou 56,94% dos votos válidos, segundo o boletim de urna.

Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 72 votos (33,33%). A diferença entre os dois foi de 51 votos, segundo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem empatados na sequência, com seis votos cada (2,78%). Rui Costa Pimenta, Romeu Zema e Samara Martins tiveram um voto cada (0,46%).

Ao todo, foram registrados 216 votos válidos no país, onde a votação ocorre em Seul. Por causa do fuso horário, o pleito terminou ali antes do encerramento no Brasil.

O boletim de urna é emitido ao fim da votação em cada seção, mas o resultado oficial do exterior só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois das 17h, no horário de Brasília.

Resultado na Coreia do Sul