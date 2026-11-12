China acusa EUA de usar caso de CEO da Nvidia para bloquear tecnologia

A China acusou os Estados Unidos nesta quinta-feira, 12, de fabricar "narrativas de espionagem" para justificar restrições tecnológicas contra empresas chinesas.

A declaração ocorre após a divulgação de suspeitas de que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, teria sido alvo de uma operação de inteligência envolvendo uma empresária com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou que o avanço tecnológico do país resulta de investimentos próprios em inovação e da cooperação internacional.

"Os Estados Unidos deveriam deixar de fabricar supostas narrativas de espionagem para buscar pretextos com os quais impor um bloqueio tecnológico", declarou durante entrevista coletiva.

As críticas fazem referência ao caso de Alice Huang, empresária chinesa apontada pela inteligência americana como possível agente ligada ao Ministério de Segurança do Estado da China.

O que se sabe sobre o caso envolvendo o CEO da Nvidia?

De acordo com informações publicadas pelo The New York Times, autoridades de inteligência dos Estados Unidos associaram Alice Huang ao serviço de segurança estatal chinês. Ela teria tentado obter informações sobre Jensen Huang e sobre a tecnologia americana de semicondutores avançados.

O caso ganhou repercussão depois que o executivo reconheceu ter mantido um relacionamento extraconjugal, sem identificar publicamente a mulher envolvida.

O conselho de administração da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar informações de que seu fundador teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Segundo a Bloomberg, Alice Huang está em Pequim. A empresária também fundou a Megaspeed International, companhia sediada em Singapura que oferece serviços de computação para inteligência artificial e se tornou uma das principais parceiras da Nvidia no Sudeste Asiático.

Questionada sobre a localização da empresária, Mao Ning afirmou não ter conhecimento da situação. O governo chinês já havia rejeitado as acusações de espionagem, classificando-as como infundadas e caluniosas.

China critica restrições americanas aos chips da Nvidia

A controvérsia ocorre durante as disputas comerciais e tecnológicas entre Washington e Pequim, especialmente no mercado de semicondutores utilizados em sistemas de inteligência artificial.

Questionada sobre a possível entrada dos chips H200 da Nvidia na China, apesar das restrições americanas, Mao Ning reiterou a oposição de Pequim ao uso de argumentos de segurança nacional para limitar a atuação de empresas chinesas.

A porta-voz criticou a elaboração de listas consideradas discriminatórias e afirmou que os Estados Unidos não deveriam ampliar indevidamente o conceito de segurança nacional.

As declarações foram feitas às vésperas da cúpula de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), prevista para a próxima semana, quando Donald Trump e Xi Jinping devem se encontrar.

Sobre a possibilidade de o episódio afetar as relações bilaterais, Mao Ning afirmou que os dois governos mantêm comunicação estreita e que Pequim está disposta a trabalhar com Washington para construir uma relação baseada em respeito, equidade e reciprocidade.

*Com EFE