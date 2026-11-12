IPCA, tombo do lucro do Banco do Brasil e Nvidia: o que move os mercados hoje

O Ibovespa hoje deve sentir a aversão a risco que tomou conta dos mercados globais durante a madrugada, depois que a Nvidia desabou no after market de Nova York com a notícia de que o conselho da empresa se prepara para afastar o CEO Jensen Huang. Os futuros da Nasdaq recuavam perto de 1% por volta das 6h, e as bolsas da Ásia fecharam no vermelho. No Brasil, o dia tem como destaques o IPCA de outubro, às 9h, e a reação das ações do Banco do Brasil ao lucro 66,5% menor no terceiro trimestre.

Na quarta, o Ibovespa subiu 0,42%, aos 172.060 pontos, e o dólar hoje parte de R$ 5,562, após queda de 0,43%. Em Nova York, o S&P 500 avançou 1,31% e a Nasdaq, 1,60%, numa recuperação das ações de inteligência artificial que se desfez depois do fechamento.

IPCA de outubro é o principal indicador do dia

Às 9h, o IBGE publica o IPCA de outubro. As projeções reunidas por casas como Daycoval, ASA, 4Intelligence, Galápagos, BV e Warren vão de 0,21% a 0,27% no mês. A conta de luz mais barata, com a bandeira tarifária verde, e a queda das passagens aéreas devem aliviar o índice, enquanto alimentos, sobretudo carnes, seguem pressionando. No acumulado de 12 meses, a inflação deve ficar entre 4,58% e 4,76%, acima do teto da meta, de 4,5%.

O dado ganha peso porque a ata do Copom, divulgada na terça, indicou que a Selic deve permanecer em 13,75% ao ano por mais tempo e elevou a projeção do Banco Central para a inflação de 2026 de 5,2% para 5,6%.

Em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta acordo para votar nesta quinta o projeto de ajuste fiscal. A votação, prevista para a tarde, ficou para hoje porque senadores disseram não ter tido tempo de ler o parecer do relator, Eduardo Braga (MDB-AM). O texto prevê redução de benefícios tributários e permite que o governo baixe de 2,5% para 2% o limite de crescimento real das despesas a partir de 2027, quando precisar conter gastos.

O relator estima que as medidas melhorem as contas públicas em R$ 43 bilhões a R$ 54 bilhões em 2027, abaixo dos R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões calculados pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Nvidia perde valor com crise no comando

A ação da Nvidia, que havia fechado em alta de 2,87% na quarta, a US$ 173,73, chegou a cair mais de 8% no after market depois que o Wall Street Journal informou que o conselho se prepara para afastar Jensen Huang. O New York Times relatou um segundo relacionamento extraconjugal do executivo, com uma vice-presidente da empresa que se reporta diretamente a ele.

A queda no after market equivalia a cerca de US$ 308 bilhões em valor de mercado, quase três vezes o valor da Petrobras. Os papéis seguiam em forte baixa no pré-mercado desta quinta.

Huang já havia admitido um caso com a empresária Alice Huang, apontada por agências de inteligência americanas como ligada ao Ministério da Segurança do Estado da China, o que levou a Nvidia a abrir uma investigação independente.

Desde o anúncio da apuração, no dia 8, a empresa perdeu mais de US$ 450 bilhões em valor de mercado, segundo a CBS News, e a ação apagou os ganhos de 2026. O analista Dan Ives estima que a Nvidia pode valer até 30% menos sem Huang no comando. O balanço da companhia está marcado para o dia 17.

Estados Unidos

O mercado de títulos do Tesouro, fechado na quarta pelo feriado de Veterans Day, reabre com o rendimento da Treasury de 10 anos perto de 5%. A inflação ao consumidor de outubro, que subiu 0,4% no mês, acima da expectativa de 0,3%, reforçou a aposta de que o Federal Reserve vai subir os juros em dezembro. Hoje a taxa está entre 3,50% e 3,75% ao ano.

Às 10h30, saem os pedidos semanais de seguro-desemprego, com projeção de 195 mil, ante 189 mil na semana anterior. No mesmo horário fala a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack. Às 12h, saem as vendas de imóveis usados de outubro, e o diretor do Fed Michael Barr discursa. Às 15h, o Tesouro americano leiloa títulos de 30 anos, e às 16h divulga o resultado fiscal de outubro.

Europa e Ásia

As bolsas asiáticas fecharam em queda, puxadas pelas fornecedoras da Nvidia. O Taiex, de Taiwan, recuou 2,63%, o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,26%, e o Nikkei, de Tóquio, perdeu 0,70%. Na Europa, as ações de tecnologia como ASML e STMicroelectronics recuavam pela manhã, mas o índice DAX, de Frankfurt, subia mais de 1%. O PIB do Reino Unido cresceu 0,7% no terceiro trimestre, o ritmo mais forte em dois anos e meio. O petróleo Brent operava perto de US$ 94 o barril, sustentado pelas tensões entre Estados Unidos e Irã.

Balanços e empresas

O lucro do Banco do Brasil somou R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre, bem abaixo dos cerca de R$ 3 bilhões esperados pelo consenso da Bloomberg. O banco cortou a projeção de lucro ajustado de 2026 de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões para R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões e elevou a estimativa de custo do crédito para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões. A inadimplência acima de 90 dias subiu para 6,08%, ante 4,51% um ano antes, com o agronegócio em 6,92%. O retorno sobre o patrimônio caiu para 2,8%, e os juros sobre capital próprio do trimestre somaram R$ 197 milhões, queda de 52%. A teleconferência com analistas é às 9h.

Depois do fechamento desta quinta, divulgam resultados do terceiro trimestre empresas do Ibovespa e do IBrX-100, com teleconferências marcadas para sexta-feira, 13.

B3 (B3SA3)

(B3SA3) Natura (NATU3)

(NATU3) Copel (CPLE6)

(CPLE6) CPFL Energia (CPFE3)

(CPFE3) Cyrela (CYRE3)

(CYRE3) Yduqs (YDUQ3)

(YDUQ3) Vamos (VAMO3)

(VAMO3) MBRF , antiga Marfrig (MBRF3)

, antiga Marfrig (MBRF3) Grupo Mateus (GMAT3)

(GMAT3) Sanepar (SAPR11)

(SAPR11) M. Dias Branco (MDIA3)

Nos Estados Unidos, Cisco e Applied Materials apresentam resultados depois do fechamento de Wall Street. Os números das duas empresas servem de termômetro para a demanda por infraestrutura de inteligência artificial, que volta ao centro das atenções com a crise na Nvidia.