Argentina prepara medidas para reduzir filas na fronteira com o Brasil

O objetivo, segundo Scioli, é dinamizar a circulação de visitantes sem comprometer os procedimentos de controle e fiscalização nas fronteiras (Juan Mabromata/AFP)
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Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16h02.
O governo da Argentina prepara medidas para reduzir as filas nas fronteiras com o Brasil e o Paraguai, especialmente na Ponte Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. Segundo o secretário de Turismo, Daniel Scioli, há registros de esperas superiores a três horas na travessia. Para a temporada de verão, a partir de dezembro, estão previstos reforço na fiscalização, abertura de mais guichês e estudos para mudanças estruturais e adoção de novas tecnologias. O objetivo é agilizar o fluxo de turistas sem comprometer os controles fronteiriços.
O governo da Argentina estuda medidas para reduzir as filas nas fronteiras com o Brasil e o Paraguai, especialmente na Ponte Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú. O problema foi reconhecido pelo secretário de Turismo do país, Daniel Scioli, que relatou registros de espera superiores a três horas na travessia.
Ex-embaixador argentino no Brasil, Scioli afirmou conhecer as dificuldades enfrentadas pelos turistas na região e destacou que o governo trabalha em uma solução estrutural para melhorar o fluxo nas passagens fronteiriças.
Para a temporada turística de verão, que começa em dezembro, estão previstas medidas emergenciais, como o reforço das equipes de fiscalização e a abertura de mais guichês para agilizar os procedimentos de entrada e saída do país.
Também estão em estudo mudanças na localização de alguns setores do posto fronteiriço e a incorporação de novas tecnologias para acelerar os trâmites. As iniciativas são discutidas em conjunto com diferentes repartições do governo federal argentino, entre elas o Ministério da Segurança.
O objetivo, segundo Scioli, é dinamizar a circulação de visitantes sem comprometer os procedimentos de controle e fiscalização nas fronteiras.
A redução do tempo de espera é especialmente relevante para o turismo argentino, já que mais da metade dos visitantes estrangeiros que chegam ao país são provenientes de nações vizinhas, principalmente Brasil e Chile.
O fluxo de turistas nos postos fronteiriços tem provocado longas esperas, especialmente na Ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú. Segundo Daniel Scioli, secretário de Turismo da Argentina, há registros de esperas superiores a três horas.
O governo argentino prevê reforçar as equipes de fiscalização, abrir mais guichês de atendimento e estudar mudanças na localização de setores do posto fronteiriço, além de avaliar a incorporação de novas tecnologias.
As primeiras iniciativas estão previstas para a temporada turística de verão, que começa em dezembro.
Não. O objetivo do governo argentino é agilizar a entrada e a saída de turistas sem comprometer os procedimentos de controle e fiscalização. As ações estão sendo discutidas com diferentes órgãos federais, incluindo o Ministério da Segurança.
Mais da metade dos visitantes internacionais que chegam à Argentina é proveniente de países vizinhos, principalmente Brasil e Chile.