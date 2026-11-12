Ações da Nvidia caem 7,8% no pré-mercado em meio a possível saída de CEO

As ações da Nvidia recuavam 7,8% no pré-mercado desta quinta-feira, 12, cotadas a US$ 160,18. Às 9h43 (horário de Brasília), os papéis registravam perda de US$ 13,55 em relação ao fechamento anterior, quando terminaram o pregão a US$ 173,73.

A queda ocorre em meio à incerteza sobre o futuro de Jensen Huang no comando da fabricante de chips. O conselho de administração da companhia se reuniu na quarta-feira para discutir a possibilidade de afastar o executivo do cargo de CEO.

A crise começou após relatos de que Huang teria mantido dois relacionamentos extraconjugais. No domingo, 8, o executivo admitiu ter tido um caso. Segundo o Financial Times, ele se envolveu romanticamente com Alice Huang, executiva da empresa de computação em nuvem Megaspeed, que autoridades de inteligência dos Estados Unidos acreditam ser uma espiã da China.

Na quarta-feira, 11, o The New York Times informou que Huang também teria mantido um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde da Nvidia, que responde diretamente ao CEO.

O The Wall Street Journal informou que o conselho da Nvidia estaria se preparando para afastar Huang. O episódio ampliou a pressão sobre o executivo, que também enfrenta pedidos de renúncia de parlamentares americanos.

Analistas revisam projeções para as ações da Nvidia

A possibilidade de saída de Huang preocupa investidores pelo papel central do executivo na trajetória da companhia. Ele fundou a Nvidia em 1993 e liderou a transformação da empresa, que deixou de ser uma fabricante de hardware para jogos para se tornar uma das principais protagonistas do mercado de inteligência artificial.

O banco Bernstein reduziu pela metade seu preço-alvo para os papéis da Nvidia, de US$ 400 para US$ 200. Já o Citi cortou sua projeção de US$ 285 para US$ 225, citando os riscos de uma transição de liderança para a estratégia, a visão de produtos, o relacionamento com clientes e a confiança dos investidores.

A corretora Oppenheimer retirou seu preço-alvo para as ações. Em relatório, os analistas afirmaram que a Nvidia tem um desafio significativo para preencher o espaço deixado por Huang e que não há um sucessor evidente.

As ações da companhia já acumulam queda superior a 20% no último mês.

Crise afeta outras ações de tecnologia

A incerteza sobre a liderança da Nvidia também repercute em outras empresas ligadas ao setor de inteligência artificial. No pré-mercado americano, as ações de concorrentes como AMD e Broadcom subiam 3,9% e 3%, respectivamente.

Por outro lado, papéis de Intel, Marvell, Arm e Qualcomm operavam em queda.

Na Ásia, a crise também pressionou ações de empresas do setor. A Alibaba recuou 7%, enquanto SoftBank, Kioxia e SK Hynix também registraram perdas. Em Taiwan, a TSMC, maior fabricante de chips sob encomenda do mundo, caiu pouco mais de 2%.

Na Europa, as ações da ASML, fornecedora de máquinas utilizadas na fabricação de semicondutores avançados, recuavam 2%.