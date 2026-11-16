Trump diz que 'não se importaria' com volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 16, que não se importaria com uma possível volta de Jensen Huang à presidência-executiva da Nvidia. Huang deixou o cargo na última quinta-feira, após vir à tona um escândalo envolvendo relações extraconjugais e suspeitas de espionagem.

"Acho que seria bom que Jensen voltasse. Eu não me importaria. Muitas pessoas estão pedindo isso a Jensen... Acreditam que Jensen deveria voltar. Certamente não é má ideia", disse Trump.

Huang estava à frente da Nvidia desde 1993. A saída aconteceu em meio à repercussão de suas relações extraconjugais, especialmente com Alice Huang, empresária chinesa suspeita de atur como espiã de Pequim.

Alice comandou a Megaspeed, empresa sediada em Singapura suspeita de desviar chips de última geração da Nvidia para a China, em desacordo com as restrições impostas pelos Estados Unidos para preservar sua liderança no setor de inteligência artificial (IA).

Trump afirmou que o relacionamento entre os dois não comprometeu a segurança nacional americana. O presidente também ponderou que Alice Huang "poderia não ser uma espiã".

No fim de semana, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, e outas personalidades do Vale do Silício, entre elas o fundador da Uber, Travis Kalanick, assinaram uma carta aberta em defesa do retorno de Huang.

No documento, os executivos pediram ao conselho de administração da Nvidia que "trazer Jensen de volta enquanto uma investigação independente estabelece os fatos", a menos que sejam apresentadas "provas convincentes de que sua demissão é do interesse da Nvidia".

Os signatários pediram para o conselho de administração do grupo "trazer Jensen de volta enquanto uma investigação independente estabelece os fatos", a menos que sejam apresentadas "provas convincentes de que sua demissão é do interesse da Nvidia".

Durante a gestão de Huang, a Nvidia se consolidou como uma das principais empresas da tecnologia americana, com investimentos em centros de dados e startups. A companhia chegou a ser apelidada de "banco central da IA".

Desde que o escândalo veio à tona, a empresa perdeu mais de US$ 500 bilhões (R$ 2,82 trilhões, na cotação atual) em valor de mercado. Os resultados do próximo trimestre serão divulgados nesta terça-feira.