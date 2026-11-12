Saída de Huang da Nvidia pode afetar outras ações de IA? Gestor da Franklin responde

O que aconteceu? Daniel Popovich, gestor para América Latina da Franklin Templeton , avalia que uma eventual saída de Jensen Huang da Nvidia pode alimentar uma aversão a risco que vai além da empresa

, avalia que uma eventual saída de da Nvidia pode alimentar uma aversão a risco que vai além da empresa Para ele, o caso confirma que a disputa entre Estados Unidos e China pela inteligência artificial é geopolítica, e não só tecnológica

pela inteligência artificial é geopolítica, e não só tecnológica O gestor vê eventos políticos como o principal desafio das carteiras em 2027 e defende diversificação

Uma eventual saída de Jensen Huang do comando da Nvidia dificilmente teria efeitos restritos à própria empresa. Para Daniel Popovich, gestor para América Latina da Franklin Templeton, o episódio mexe com dúvidas que os investidores já carregam sobre a inteligência artificial e pode provocar um movimento mais amplo de aversão a risco no setor.

O conselho da Nvidia abriu no domingo, 8, uma investigação independente para apurar se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira, depois que o CEO admitiu um caso extraconjugal com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de Singapura. Na noite desta quarta-feira, 11, o Wall Street Journal informou que o conselho se prepara para destituir o executivo. As ações caíram cerca de 8% no pós-mercado.

"Não dá para saber exatamente qual vai ser o impacto final desse episódio, mas ele traz dúvidas para um ambiente que já tem uma série de dúvidas, já tem uma ansiedade muito grande", disse Popovich em entrevista à EXAME.

Segundo ele, a reação dos mercados ao caso expõe a tensão do investidor em relação à promessa da tecnologia. De um lado, há demanda muito grande, valuations elevados e sinais de que os resultados das empresas seguem fortes. De outro, há insegurança.

Por que o caso Huang pode contaminar outras ações de IA

"O que a gente está vendo, já há dois anos, é uma volatilidade muito grande de expectativas em relação ao tema", afirma o gestor. Na prática, diz ele, o episódio pode nem afetar o desenvolvimento de outras companhias. O problema é que qualquer notícia toca nas ansiedades e nas dúvidas escondidas dos investidores, e isso pode gerar uma aversão a risco mais ampla ou uma troca do risco ligado à inteligência artificial por outros ativos.

A concentração do setor amplifica esse efeito. Como poucas empresas lideram o desenvolvimento da tecnologia, cada episódio isolado ganha peso. E a Nvidia, por si só, tem participação grande nos principais índices de ações. Se o impacto do caso for relevante para a empresa, avalia Popovich, ele também será relevante para as carteiras dos investidores.

O gestor também chama atenção para a fragilidade das pessoas-chave da indústria. Em um grupo relativamente pequeno de empresas que desenvolvem os modelos, o líder de uma companhia como a Nvidia, segundo ele, "já não é só um grande empresário", mas alguém com peso geopolítico.

A Nvidia já vinha sentindo esse risco na bolsa desde o início da semana.

Alice Huang (à esq., vestindo rosa), executiva chinesa ligada à Megaspeed, em jantar oferecido por Jensen Huang em Taipei durante a Computex, em 22 de maio de 2025 (Foto: CTI via AFPTV/AFP)

O que o caso revela sobre a disputa entre EUA e China

Para Popovich, o episódio confirma que a disputa entre Washington e Pequim é real e vai além de saber quem vai lançar o melhor modelo de IA. "Ela confirma que tem uma questão geopolítica envolvida ali", afirma.

Segundo o gestor, um dos poucos pontos de concordância entre democratas e republicanos é lidar com a ascensão da China como grande potência global, e a tecnologia é um dos principais campos dessa disputa. Por isso, ele acompanha de perto quais incentivos ou obstáculos cada governo vai criar para o setor.

Política passou a fazer preço nas carteiras

O caso Huang se soma a uma tendência que, segundo o gestor, ganhou força desde 2022. A geopolítica entra cada vez mais nas discussões dos comitês de investimento.

Diante disso, há dois caminhos. Um é tentar se posicionar para o desfecho de cada evento político, algo que a Franklin Templeton evita, a não ser que haja uma convicção muito alta sobre o resultado e sobre a reação do mercado. O outro, adotado pela gestora, é aceitar mais volatilidade na carteira e trabalhar com margens mais amplas.

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos são um exemplo recente. A vitória ampla dos democratas na Câmara e no Senado teve um componente de surpresa e foi seguida de uma reação forte do mercado, principalmente nas ações de tecnologia. Na leitura de Popovich, a queda refletiu o receio de mais regulação sobre a inteligência artificial e de possíveis controles de exportação ou importação, que poderiam atrasar o ciclo de investimentos.

Ele não acredita, porém, que a tendência que já existia mude por conta do resultado das midterms. "Talvez o data center que ia ser feito numa cidade vá ser feito em outra. Talvez algum projeto seja atrasado por alguns meses. Mas você não muda a tendência que está acontecendo", afirma.

Em vez de tentar acertar o timing desses movimentos, a gestora volta aos fundamentos. E eles seguem bons, segundo o gestor. A temporada de balanços nos Estados Unidos tem trazido resultados fortes, e crescimento médio de lucro deve ficar próximo de 30%.

Diversificação já rende mais que apostar só em tecnologia

Popovich lembra que 2026 tem sido um ano de recalibrar expectativas para as gigantes de tecnologia. O índice Russell 1000 Growth, que reúne empresas de crescimento mais associadas à inovação, está perto da estabilidade no ano, até levemente negativo. Já o Russell 1000 Value, com setores mais tradicionais, sobe entre 20% e 25%.

"O momento que a gente vê no lado corporativo americano é mais amplo do que a tecnologia", diz.

A diferença, segundo ele, não vem só de valuations mais baixos. Quando se tiram da conta as maiores empresas de tecnologia, a projeção de crescimento de lucro das companhias americanas para os próximos 12 meses fica entre 15% e 20%, um ritmo considerado forte.

Pesam ainda sobre as empresas de tecnologia a dúvida sobre quando os investimentos bilionários em IA vão se transformar em geração de caixa e a alta de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve subiu os juros em setembro e, na visão da Franklin Templeton, deve fazer mais uma alta em dezembro.

Mesmo assim, a visão da gestora para a tecnologia segue positiva no longo prazo. A pergunta em aberto, segundo Popovich, é quem será o grande beneficiário da revolução da IA. As empresas de tecnologia, provavelmente, mas também os setores tradicionais que vão incorporar a ferramenta para ganhar eficiência. "Você para de apostar em poucos cavalos e passa a surfar uma onda que é mais ampla", afirma.