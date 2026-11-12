Saída de Huang da Nvidia pode afetar outras ações de IA? Gestor da Franklin responde

Daniel Popovich: 'episódio adiciona dúvida a um ambiente já tomado por ansiedade'
Editor de Invest
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05h00.
Uma eventual saída de Jensen Huang do comando da Nvidia dificilmente teria efeitos restritos à própria empresa. Para Daniel Popovich, gestor para América Latina da Franklin Templeton, o episódio mexe com dúvidas que os investidores já carregam sobre a inteligência artificial e pode provocar um movimento mais amplo de aversão a risco no setor.
O conselho da Nvidia abriu no domingo, 8, uma investigação independente para apurar se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira, depois que o CEO admitiu um caso extraconjugal com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de Singapura. Na noite desta quarta-feira, 11, o Wall Street Journal informou que o conselho se prepara para destituir o executivo. As ações caíram cerca de 8% no pós-mercado.
"Não dá para saber exatamente qual vai ser o impacto final desse episódio, mas ele traz dúvidas para um ambiente que já tem uma série de dúvidas, já tem uma ansiedade muito grande", disse Popovich em entrevista à EXAME.
Segundo ele, a reação dos mercados ao caso expõe a tensão do investidor em relação à promessa da tecnologia. De um lado, há demanda muito grande, valuations elevados e sinais de que os resultados das empresas seguem fortes. De outro, há insegurança.
"O que a gente está vendo, já há dois anos, é uma volatilidade muito grande de expectativas em relação ao tema", afirma o gestor. Na prática, diz ele, o episódio pode nem afetar o desenvolvimento de outras companhias. O problema é que qualquer notícia toca nas ansiedades e nas dúvidas escondidas dos investidores, e isso pode gerar uma aversão a risco mais ampla ou uma troca do risco ligado à inteligência artificial por outros ativos.
A concentração do setor amplifica esse efeito. Como poucas empresas lideram o desenvolvimento da tecnologia, cada episódio isolado ganha peso. E a Nvidia, por si só, tem participação grande nos principais índices de ações. Se o impacto do caso for relevante para a empresa, avalia Popovich, ele também será relevante para as carteiras dos investidores.
O gestor também chama atenção para a fragilidade das pessoas-chave da indústria. Em um grupo relativamente pequeno de empresas que desenvolvem os modelos, o líder de uma companhia como a Nvidia, segundo ele, "já não é só um grande empresário", mas alguém com peso geopolítico.
A Nvidia já vinha sentindo esse risco na bolsa desde o início da semana.
Para Popovich, o episódio confirma que a disputa entre Washington e Pequim é real e vai além de saber quem vai lançar o melhor modelo de IA. "Ela confirma que tem uma questão geopolítica envolvida ali", afirma.
Segundo o gestor, um dos poucos pontos de concordância entre democratas e republicanos é lidar com a ascensão da China como grande potência global, e a tecnologia é um dos principais campos dessa disputa. Por isso, ele acompanha de perto quais incentivos ou obstáculos cada governo vai criar para o setor.
O caso Huang se soma a uma tendência que, segundo o gestor, ganhou força desde 2022. A geopolítica entra cada vez mais nas discussões dos comitês de investimento.
Diante disso, há dois caminhos. Um é tentar se posicionar para o desfecho de cada evento político, algo que a Franklin Templeton evita, a não ser que haja uma convicção muito alta sobre o resultado e sobre a reação do mercado. O outro, adotado pela gestora, é aceitar mais volatilidade na carteira e trabalhar com margens mais amplas.
As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos são um exemplo recente. A vitória ampla dos democratas na Câmara e no Senado teve um componente de surpresa e foi seguida de uma reação forte do mercado, principalmente nas ações de tecnologia. Na leitura de Popovich, a queda refletiu o receio de mais regulação sobre a inteligência artificial e de possíveis controles de exportação ou importação, que poderiam atrasar o ciclo de investimentos.
Ele não acredita, porém, que a tendência que já existia mude por conta do resultado das midterms. "Talvez o data center que ia ser feito numa cidade vá ser feito em outra. Talvez algum projeto seja atrasado por alguns meses. Mas você não muda a tendência que está acontecendo", afirma.
Em vez de tentar acertar o timing desses movimentos, a gestora volta aos fundamentos. E eles seguem bons, segundo o gestor. A temporada de balanços nos Estados Unidos tem trazido resultados fortes, e crescimento médio de lucro deve ficar próximo de 30%.
Popovich lembra que 2026 tem sido um ano de recalibrar expectativas para as gigantes de tecnologia. O índice Russell 1000 Growth, que reúne empresas de crescimento mais associadas à inovação, está perto da estabilidade no ano, até levemente negativo. Já o Russell 1000 Value, com setores mais tradicionais, sobe entre 20% e 25%.
"O momento que a gente vê no lado corporativo americano é mais amplo do que a tecnologia", diz.
A diferença, segundo ele, não vem só de valuations mais baixos. Quando se tiram da conta as maiores empresas de tecnologia, a projeção de crescimento de lucro das companhias americanas para os próximos 12 meses fica entre 15% e 20%, um ritmo considerado forte.
Pesam ainda sobre as empresas de tecnologia a dúvida sobre quando os investimentos bilionários em IA vão se transformar em geração de caixa e a alta de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve subiu os juros em setembro e, na visão da Franklin Templeton, deve fazer mais uma alta em dezembro.
Mesmo assim, a visão da gestora para a tecnologia segue positiva no longo prazo. A pergunta em aberto, segundo Popovich, é quem será o grande beneficiário da revolução da IA. As empresas de tecnologia, provavelmente, mas também os setores tradicionais que vão incorporar a ferramenta para ganhar eficiência. "Você para de apostar em poucos cavalos e passa a surfar uma onda que é mais ampla", afirma.